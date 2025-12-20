Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

Три двубоя от 12-ия кръг на Sesame НБЛ ще се изиграят тази вечер.

В 18:00 часа Миньор 2015 приема в Перник шампиона Рилски спортист - нелек тест за тима от Самоков, който е с баланс 8-2 до момента. Миньор е с 5-5.

В 19:00 часа Черно море Тича се изправя във Варна срещу Локомотив Пловдив в интригуващ сблъсък между два отбора, които са с по 7 победи и 3 поражения. Пловдивчани са в серия от 5 поредни победи и със сигурност ще вложат всичко от себе си, за да си тръгнат с успех и от Варна.

В 19:15 часа пък лидерът в класирането Балкан гостува в Пловдив на Академик Бултекс 99. Ботевградчани (9-1) излизат за 10-а победа в шампионата, като момчетата на Васил Христов са спечелили последните си 7 срещи. Академик е на деветата позиция с 3 победи и 7 поражения.

12-ият кръг на родното първенство започна вчера с оспорван мач в Стара Загора, спечелен от домакина Берое с 84:74 срещу Ботев Враца.

