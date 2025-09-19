Популярни
Президентът на Фенербахче отговори на Моуриньо: Идването му бе грешка и за двете страни, но ще го помня с обич

  • 19 сеп 2025 | 13:32
  • 656
  • 0
Президентът на Фенербахче Али Коч не остана длъжен на бившия треньор на истанбулския гранд Жозе Моуриньо.

Португалският специалист заяви на пресконференцията по представянето си като нов треньор на Бенфика, че е сгрешил, отивайки в Турция, че това не е било на нивото му, като оправи и критики към вече бившия си клуб за липсата на достатъчно попълнения.

По този повод Али Коч заяви: "Напускането на Моуриньо беше трудно решение за мен. Той беше като член на семейството. Каза, че идването му тук е било грешка. Мисля, че в крайна сметка беше грешка и за двете страни. Каза, че е дошъл в клуб на неговото ниво. Чудесно. Винаги ще го помня с обич.

Треньор на неговото ниво се подценява, когато прави такова изявление. Приписва отпадането на един играч - Актюркоглу. По ирония на съдбата, голът на Актюркоглу беше решаващ“, заяви той в интервю за турската Now TV.

"Моуриньо трябваше да се адаптира към мястото, на което се намира. Има една поговорка, която гласи: „Само мъртвите и глупаците не се променят“. Тук той трябваше да се промени малко повече след първия си сезон", добави босът на "фенерите".

Снимки: Imago

