Президентът на Фенербахче отговори на Моуриньо: Идването му бе грешка и за двете страни, но ще го помня с обич

Президентът на Фенербахче Али Коч не остана длъжен на бившия треньор на истанбулския гранд Жозе Моуриньо.

Португалският специалист заяви на пресконференцията по представянето си като нов треньор на Бенфика, че е сгрешил, отивайки в Турция, че това не е било на нивото му, като оправи и критики към вече бившия си клуб за липсата на достатъчно попълнения.

По този повод Али Коч заяви: "Напускането на Моуриньо беше трудно решение за мен. Той беше като член на семейството. Каза, че идването му тук е било грешка. Мисля, че в крайна сметка беше грешка и за двете страни. Каза, че е дошъл в клуб на неговото ниво. Чудесно. Винаги ще го помня с обич.

Треньор на неговото ниво се подценява, когато прави такова изявление. Приписва отпадането на един играч - Актюркоглу. По ирония на съдбата, голът на Актюркоглу беше решаващ“, заяви той в интервю за турската Now TV.

"Моуриньо трябваше да се адаптира към мястото, на което се намира. Има една поговорка, която гласи: „Само мъртвите и глупаците не се променят“. Тук той трябваше да се промени малко повече след първия си сезон", добави босът на "фенерите".

