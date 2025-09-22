Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

От Бенфика разкриха част от речта на Жозе Моуриньо в съблекалнята при дебюта му начело на „орлите“. Специалния започна престоя си португалския гранд с категоричен успех при гостуването на АВС с 3:0.
„Красиво е да печелиш в Бенфика. Да играеш в Бенфика е трудно, да губиш в Бенфика е трудно! Вече говорихме много, сега е време за действие и победа!“, каза Моуриньо.
Думите на капитана Николас Отаменди също достигнаха до феновете: „Винаги организирани, винаги организирани! Единственото, което има значение в този клуб, е да печелим по три точки и да печелим титли!“
Бенфика заема второ място в португалското първенство с 13 точки от 5 мача. Лидер е Порто с пълен актив от 18 точки, а шампионът Спортинг (Лисабон) има 12 и мач по-малко.
Снимки: Imago