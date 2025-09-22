Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

  • 22 сеп 2025 | 04:12
  • 333
  • 0

От Бенфика разкриха част от речта на Жозе Моуриньо в съблекалнята при дебюта му начело на „орлите“. Специалния започна престоя си португалския гранд с категоричен успех при гостуването на АВС с 3:0.

„Красиво е да печелиш в Бенфика. Да играеш в Бенфика е трудно, да губиш в Бенфика е трудно! Вече говорихме много, сега е време за действие и победа!“, каза Моуриньо.

Моуриньо: Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто
Моуриньо: Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто

Думите на капитана Николас Отаменди също достигнаха до феновете: „Винаги организирани, винаги организирани! Единственото, което има значение в този клуб, е да печелим по три точки и да печелим титли!“

Бенфика заема второ място в португалското първенство с 13 точки от 5 мача. Лидер е Порто с пълен актив от 18 точки, а шампионът Спортинг (Лисабон) има 12 и мач по-малко.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

  • 22 сеп 2025 | 03:12
  • 294
  • 0
Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

  • 22 сеп 2025 | 03:00
  • 520
  • 0
Без победител в голямото гръцко дерби

Без победител в голямото гръцко дерби

  • 22 сеп 2025 | 02:40
  • 449
  • 0
Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

Антони Иванов и Херманщат удариха един от фаворитите в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 02:20
  • 270
  • 0
Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

Дюлгеров и Шериф загубиха от основния си конкурент

  • 22 сеп 2025 | 01:55
  • 367
  • 0
Хееренвеен потрепери за първа победа през сезона

Хееренвеен потрепери за първа победа през сезона

  • 22 сеп 2025 | 01:32
  • 299
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 18982
  • 33
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:11
  • 19298
  • 24
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 33118
  • 45
Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

  • 21 сеп 2025 | 23:57
  • 13913
  • 52
Трудна победа върна Интер на верния път

Трудна победа върна Интер на верния път

  • 21 сеп 2025 | 23:44
  • 9066
  • 5
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 28708
  • 29