Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

От Бенфика разкриха част от речта на Жозе Моуриньо в съблекалнята при дебюта му начело на „орлите“. Специалния започна престоя си португалския гранд с категоричен успех при гостуването на АВС с 3:0.

„Красиво е да печелиш в Бенфика. Да играеш в Бенфика е трудно, да губиш в Бенфика е трудно! Вече говорихме много, сега е време за действие и победа!“, каза Моуриньо.

Моуриньо: Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто

Думите на капитана Николас Отаменди също достигнаха до феновете: „Винаги организирани, винаги организирани! Единственото, което има значение в този клуб, е да печелим по три точки и да печелим титли!“

Бенфика заема второ място в португалското първенство с 13 точки от 5 мача. Лидер е Порто с пълен актив от 18 точки, а шампионът Спортинг (Лисабон) има 12 и мач по-малко.

Os bastidores da vitória na Vila das Aves! 🦅 — SL Benfica (@SLBenfica) September 21, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago