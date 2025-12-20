Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

  • 20 дек 2025 | 16:01
  • 3888
  • 0

ЦСКА ще привлече в редиците си бразилското крило Лео Перейра, съобщават медиите в страната на кафето, като трансферът е на практика сигурен, твърдят запознати. През настоящия сезон 25-годишният флангови футболист игра за елитния Спорт Ресифе, като в началото на сезона пък бе част от също първодивзионния Витория. Собствеността му пък е по равно разпределена между тимовете на Регатас и Атлетико Гоянензе. На сметката си през годината има 16 мача и четири попадения за настоящия си тим, който обаче изпадна от Серия "А", завършвайки на последно място.

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

Статистиката през сезона показва, че Перейра може да се опише като типичен флангов играч – експлозивен и изключително активен в последната третина на атаката. Успява да се надиграва много успешно един на един с противников защитник - нещо, което доста осезаемо липсва в състава на “червените” в момента, а и в по-голямата част от родните отбори в efbet Лига. Най-силната страна на бразилеца без съмнение е дрибълът. С 4.71 дрибъла на 90 минути и над 53% успеваемост, той се нарежда сред активните и ефективни крила в Серия А. Перейра често атакува директно крайните защитници и успява да ги елиминира, като комбинира това с пробиви от над 15 метра (2.13 на 90 минути) – подчертава способността му не просто да създава ширината, а реално да придвижва играта напред.

По отношение на участието в атаките, Перейра е активен и при завършването. Той отправя 2.58 удара на мач, като голяма част от тях идват от наказателното поле. Добавя и солиден брой от центрирания (3.16 на 90 минути), като комбинира високи топки и подавания по земя, което го прави трудно предвидим за защитата. И именно тук обаче се появява основната слабост в играта му – ефективността пред гола. Въпреки честите удари, Перейра има едва 6.5% реализация, като е отбелязал 4 гола от 4.91 очаквани (xG) до момента в сезона. Липсват голове извън наказателното поле, което пък е един от специалитетите на “червените” футболисти през тази година, така че това едва ли ще е чак такъв проблем за Христо Янев. От друга страна пък статистиката сочи, че Перейра стреля успешно и с двата крака, макар и десният да е по-силният му. Фактът, че играе повече по левия фланг, пък го прави и по тази линия по-трудно разгадаем за съперника.

Перейра се очаква да бъде един от хората, които да върнат силните мачове по фланга за ЦСКА, след като от началото на сезона тази зона е сред най-неглижираните в тактиката на тима. Причина за това обаче е именно липсата на подходящи изпълнители. Феновете ще очакват атрактивният му стил да внесе освен ефективност и допълнително настроение в играта на тима.

