Тотнъм 0:0 Ливърпул

  • 20 дек 2025 | 19:30
  • 2609
  • 4
Тотнъм 0:0 Ливърпул

Тотнъм приема Ливърпул в среща от 17-ия кръг на Премиър Лийг. Мърсисайдци нямат загуба в последните си пет мача във всички турнири, което е напредък след трагичното представяне преди това. Лондончани пък се представят много слабо на своя стадион и преди две седмици записаха едва втората си победа у дома в първенството за този сезон.

Арне Слот не може да разчита на Мохамед Салах, който замина за участието си на Купата на африканските нации. Коди Гакпо и Джо Гомес са контузени. Александър Исак е оставен на пейката в трети пореден мач от Висшата лига. Доминик Собослай е възстановен от контузия в глезена и е сред титулярите. Джереми Фримпонг, който наскоро поднови тренировки, е на пейката.

Томас Франк е направил само една промяна от загубата от Нотингам с 0:3. Лукас Бергвал замества Ричарлисон. Рандал Коло Муани ще бъда на върха на атаката, а Чави Симонс се очаква да играе отляво.

Снимки: Imago

