Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
Младок избухна с хеттрик за Волфсбург, но това не помогна на „вълците“ в голов трилър с Фрайбург

  • 20 дек 2025 | 19:11
  • 277
  • 0
В един от най-атрактивените мачове от началото на сезона в Бундеслигата Фрайбург спечели с 4:3 като гост на Волфсбург в среща от 15-тия кръг. Двубоят предложи няколко пълни обрата, а младият 20-годишен германски нападател на „вълците“ Дженан Пейчинович избухна с хеттрик, но това не помогна на отбора му да избегне загубата. За Фрайбург пък голмайсторите бяха четири различни футболисти, а сред тях имаше и автогол. Паметен ще остане този мач за Винченцо Грифо, който с попадението си се превърна в реализатор номер 1 в историята на "бразилците от Брайсгау" със своите вече 70 гола.

С успеха си днес тимът на Юлиан Шустер заема 9-о място с 20 точки. Волфсбург пък записа загуба след двете си поредни победи и ще зимува на 14-а позиция – близо до зоната на изпадащите.

Още в 5-ата минута Фрайбург откри резултата след страхотен гол от воле на Филип Треу. Само осем минути по-късно обаче 20-годишният Пейчинович откри головата си сметка, след като се възползва от пас на Патрик Вимер и с диагонален изстрел изравни за 1:1. В началото на втората част талантливият младок се възползва от много груба грешка на Ноа Атуболу, който му подари топката, и вкара втория си гол в срещата, за да изведе Волфсбург напред - 2:1.

В 56-ата минута обаче Фрайбург получи дузпа, която бе успешно реализирана от Винченцо Грифо за 2:2. По този начин пък легендарният италианец надмина рекорда на Нилс Петерсен и вече има 70 попадения за клуба. Тринадесет минути по-късно "вълците" отново излязоха напред, след като Вимер за втори път асистрира на Пейчинович, който сам срещу Атуболи не сгреши и реализира своя хеттрик - 3:2 за Волфсбург. Само две минути по-късно обаче бранителят на домакините Йенсон Селт си вкара автогол след намеса на собствения си вратар Камил Грабара и нелеп рикошет, като така равенството бе възстановено - 3:3. Победното попадение за Фрайбург бе дело на резервата Дери Шернхант, който се разписа след добро подаване на Йохан Манзамби и неспасяем удар за крайното 3:4 в това голово шоу.

Снимки: Imago

