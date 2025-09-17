Преговорите между Бенфика и Моуриньо напредат бързо, наставникът може да води "орлите" още през уикенда

Популярни
  Преговорите между Бенфика и Моуриньо напредват бързо, наставникът може да води "орлите" още през уикенда

Преговорите между Бенфика и Моуриньо напредват бързо, наставникът може да води "орлите" още през уикенда

  17 сеп 2025 | 12:13
Разговорите между ръководството на Бенфика и Жозе Моуриньо напредват бързо и е все по-вероятно един от най-успешните португалски треньори да застане начело на тима в следващите часове или дни, информира италианският журналист Фабрицио Романо. Самият наставник е подходил много отворено към това предложение, тъй като иска да се завърне максимално бързо на треньорската скамейка, след като бе освободен от Фенербахче само преди няколко седмици.

“Лисабонските орли” пък останаха без наставник късно снощи, след като допуснаха изненадващо поражение като домакин от Карабах на “Луж”, а впоследствие досегашният наставник на тима Бруно Лаже хвърли оставка. Евентуално заставане начело на Бенфика ще бъде втори период на Жозе Моуриньо начело на клуба, след като той водеше “орлите” през есента и зимата на 2000 година преди да подаде оставка. Лисабонският гранд започна отлично кампанията си в Лига Португал с три последователни успеха, но в последния кръг завърши наравно като домакин на Санта Клара. В събота те гостуват на АВС.

