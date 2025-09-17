Моуриньо пристигна в Португалия: Кой треньор би отказал на Бенфика? Не и аз

Жозе Моуриньо вече е в Португалия, за да финализира преговорите с Бенфика. В изявления пред журналисти на летище "Тиреш" той не потвърди сделката като сключена, но не скри интереса си да поеме щафетата от Бруно Лаже и да се завърне на треньорската скамейка на „орлите“, 25 години след дебюта си като старши треньор, именно на „Луш“.

„Преди да се кача на самолета ме попитаха дали бих имал интерес да тренирам Бенфика. И аз казах да, че бих могъл да имам интерес. Бенфика, официално, ме попита дали съм заинтересован. Казах, че съм в чужбина и казах, че когато се върна в Португалия, с удоволствие ще разговарям с хората“, започна да казва треньорът, още преди да спре, за да говори по-спокойно с журналистите, вече с шал на Бенфика на раменете си.

„Когато се сблъсках с възможността да тренирам Бенфика, не се замислих и за секунда: интересува ме“, каза португалският треньор.

Mourinho is in Lisbon



“Which coach says no to Benfica? I don’t” pic.twitter.com/zrPm2SHLXB — Sean Gillen (@SeanGillen9) September 17, 2025

Всичко е подготвено Жозе Моуриньо да се завърне на пейката на Бенфика, точно 25 години след като направи своя дебют като старши треньор на „орлите“, но треньорът също така подчерта, че този сценарий „не е празник на кариерата“.

По отношение на Бруно Лаже, Моуриньо каза, че познава чувството, което изпитва неговият сънародник.

„Трябва да направи това, което всички правим – да скърби. Мисля, че няма треньор, който да не си тръгне разочарован и да не мисли, че нещата биха могли да се случат по друг начин. Гледам на него с огромно уважение и солидарност, защото преминах през същото. И то не отдавна. Това, което казах за него преди месец и половина, повтарям – той е страхотен треньор, който имаше група от важни играчи, които поздравих. И знаете, че аз не съм точно голям пример за феърплей. Да ги поздравя, да им кажа, че най-добрите са спечелили и са заслужили да спечелят, не беше лесно“, отговори той, когато беше конфронтиран с изявленията на Лаже при сбогуването му.

„Уважавам и желая най-доброто за кариерата на Бруно. Той знае, защото разговаряхме, че завръщането ми в Португалия, което не беше планирано, щеше да бъде естествена последица, за да тренирам националния отбор. Ако се осъществи с Бенфика… Кой треньор казва не на Бенфика? Аз не?“, подсили Специалния.

José Mourinho is close to a 𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍 to Benfica, where he began his managerial career more than 25 years ago. 🦅



2000 — 𝐁𝐞𝐧𝐟𝐢𝐜𝐚

2001 — União de Leiria

2002 — Porto

2004 — Chelsea

2008 — Inter

2010 — Real Madrid

2013 — Chelsea

2016 — Man United

2019 — Spurs

2021 — Roma… pic.twitter.com/j7Bmsghmp5 — 433 (@433) September 17, 2025

Запитан за изявленията на президента на Фенербахче, Али Коч, който определи вероятното преминаване на Моуриньо в Бенфика като „странно съвпадение в живота“, треньорът не пропусна да реагира.

„Винаги, когато напусках клубове, затварях главата и не отговарях на провокации, не търсех извинения, не обвинявах никого и винаги си тръгвах с този начин на живот. Той има различен начин на действие. Вече е говорил много пъти, не е оправдал защо играчът, който ни елиминира [Актюркоглу], е купен едва след като ни елиминира. Ще видим дали ще се случи“, отговори той.

„Напуснах предишния си клуб преди три или четири седмици. Не мислех да остана без работа до края на сезона, това не е в природата ми, исках да тренирам, казах си, че трябва да се балансирам емоционално, защото не исках да казвам да на някой клуб, който не е правилният, само защото съм работохолик. В този случай, когато се сблъсках с възможността да тренирам Бенфика, не се замислих и за секунда в смисъл на… интересува ме, харесва ми“, заяви още той.