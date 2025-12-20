Популярни
Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

  • 20 дек 2025 | 19:30
  • 190
  • 0
Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

Българинът Пламен Андреев изигра пореден мач за Сантандер, който е лидер във второто ниво на испанския футбол. Този път той беше на вратата при 1:1 срещу Уеска в гостуване от 19-ия кръг.

Това е трети пореден двубой за бившият страж на Левски, като той дебютира в първенството на Ла Лига 2 преди седмица, а преди няколко дни помогна и за престижния успех с 2:1 над елитния Виляреал в сблъсък от Купата на краля.

Андреев, който е преотстъпен от Фейенорд, се възползва от контузията на титуляра Хокин Ескуиета. Този път той допусна гол за 1:1 в 78-ата минута, дело на Хорхе Пулидо. Преди това Сантандер беше повел в резултата чрез еквадореца Хереми Аревало в 39-ата.

В последните секунди втори гол за Уеска не беше зачетен заради засада.

Това беше и последният мач на Андреев и Сантандер за годината, като тимът ще поднови мачовете още на 3 януари с гостуване на Валядолид.

