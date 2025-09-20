Президентът на Бенфика стартира предизборната си кампания за нов мандат

Настоящият президент на Бенфика Руи Коща стартира предизборната си кампания за нов мандат начело на славния португалски клуб. Изборите за новото ръководсто на "орлите" са след малко повече от месец на 25-и октомври (събота), а Коща направи пространно изявление, в което от една страна направи равносметка за свършеното до този момент и от друга, коментира какво би направил, ако получи доверие за още един мандат.

🚨🦅

Rui Costa arrancou hoje a sua campanha!



Admitiu estar impreparado, quando assumiu a presidência do clube, porém acabou por fazê-lo para salvar o clube depois da forma como LFV saiu.



Ao Rui, uma palavra de apreço, errou muito mas oportunista não é, ao contrário de outros… pic.twitter.com/Hz5oRcVQ5G — Tony das Transferências (@oREIdoMercado1) September 19, 2025

„Благодаря за това, че съм тук с вас в началото на моята кампания. Както знаете, естествено, като президент на Бенфика, дадох приоритет на подготовката на нашите отбори и клуба за спортния сезон, без да се тревожа прекалено много за изборите, въпреки че съм кандидат. За мен е гордост и избор първото ми представяне като кандидат да бъде в къща на Бенфика, а не по телевизията. Защото обичам да съм сред бенфиканистите - пред вас трябва да говоря и да докажа, че заслужавам да продължа да бъда президент на Бенфика. Смирено се представям тук и казвам, че да завърша мандата с четири титли във футбола е малко и признавам, че бих искал да празнувам много повече трофеи. Отговорността да си начело на клуб с такива размери, както и разбирам разочарованието на нашите членове и фенове, когато не печелим, и никога няма да избягам от тези отговорности“

Бенфика подчини Спортинг и вдигна Суперкупата на Португалия

„Научих в този клуб, че няма морални победи, но също така не можем да скрием под килима, когато сме конкурентни. Не сме печелили, това е факт, липсва ни да подпечатаме работата, която сме свършили, за да завършим годината с повече титли. Когато футболът не печели, изглежда, че всичко в клуба е грешно и исках да направя обобщение, освен футбола, че не е така. Нека започнем с нашата академия, винаги гледана с голяма обич. Имахме най-добрия четиригодишен период в историята на клуба по отношение на академията. Между юноши, младежи и старша възраст, оспорвахме 12 титли през тези години, спечелихме осем. И през последната година, безпрецедентния требъл, спечелен при юношите, младежите и старшата възраст. За първи път спечелихме Младежката лига, спечелихме Междуконтиненталната купа. И за тези, които са малко по-разсеяни, които толкова много се оплакват, че Бенфика не харесва академията, нека кажа, че през тези четири години имахме 31 играчи от академията, които представляваха първия отбор в официални мачове“

Бенфика и Моуриньо обявиха договора, но има тънка подробност

„По отношение на инфраструктурата, направихме значителни промени на стадиона, превръщайки го в една от референциите на европейския футбол. Вече започнахме увеличаването на капацитета на стадиона до 70 хиляди места, за да отговорим на толкова много членове, които търсят абонаментни карти. Вече е представен проект за увеличаване на стадиона до 80 хиляди места. Създадохме нов център за академията в Университетския град, което позволява на нашата академия пространство за привличане на повече млади футболисти, за да имаме по-добри условия в района на Лисабон, така че родителите да могат да ни поверят децата си за практикуване на футбол.“

Jorge Jesus.

Nelson Veríssimo.

Roger Schmidt.

Bruno Lage.

José Mourinho.



5 treinadores em 4 anos.



4 troféus em 16 possíveis em 🇵🇹.

1 campeonato nacional em 4.

25% de sucesso desportivo.



O clube que mais gasta e mais bem paga.



Digam-me uma razão válida para votar Rui Costa. pic.twitter.com/9tLdMGUbW9 — O Que Passou-se ?! 🤷🏻‍♂️ 🦅 (@oquepassouse) September 17, 2025

„Много се говори за финансовото състояние на клуба. И повярвайте ми какво ще ви кажа. Не аз го казвам. Историята на клуба го казва. Много се говори за проблемното финансово състояние на Бенфика. Ако беше проблемно, нямаше да се появят шестима кандидати, скъпи приятели. Говори се за нетния дълг. Вярно е, че той се увеличи през първите години на мандата, вярно е, че започнахме мандата след Ковид, което имаше голямо влияние върху това увеличение на нетния дълг. От друга страна, трябваше стратегически да преформулираме това, което смятахме за най-добро за футбола. Започнахме с около 90 играчи с договори и разбрахме, че това не трябва да бъде стратегията. Намалихме значително този брой, което ни струваше доста. Това са основните причини за увеличаването на нетния дълг, като, както видяхте през последната финансова година, той вече намалява.“

Бенфика вдигна Купата на лигата след драма с дузпи срещу Спортинг

„Времената не бяха лесни, не бяха четири лесни години. Бяха четири години, които промениха целия ми живот, но никога и по никакъв начин не мога да съжалявам, че винаги съм бил на разположение на този клуб. Не спечелихме много, но искам да напомня на всички как станах президент, може би в най-противоречивия период от нашата история. Вярно е, че преминахме през лоши моменти, финансови или структурни, станах президент за една нощ, за да не позволя на Бенфика да падне. Станах неподготвен президент, защото сутрин бях в Сейшал, работейки с футболния отбор, а в края на деня бях президент. И не забравям всичко, което преживях през този период.“

Бенфика се изстреля на финала за Купата на Португалия с разгром

„Ще бъда тук по-силен от всякога, със същата любов и страст, за да подобря това, което не беше направено добре, да поправя това, което е необходимо, и да засиля това, което беше направено добре, имаше много неща, направени добре. Нормално е да съм сгрешил в някои случаи, където дори можех да бъда по-бърз. Не ми е трудно да призная, че който е на тази позиция и има такава отговорност, ще прави грешки. Надяваме се да са възможно най-малко. Но нищо не ми е отнело и не ми отнема любовта, желанието и страстта да служа на този клуб, както винаги съм служил в живота си.“

Rui Costa no debate para as eleições de 2021:

"Estratégia bem delimitada para o futebol."

"Podem falar sobre esta época 2021/22?"

"O Benfica tem de liderar em tudo no futebol nacional."

"Unir o clube"



Isto até dá vontade de rir se não fosse o nosso Benfica. Tudo ao lado!



Como… pic.twitter.com/ikuYY1kTqn — O Fura-Redes (@OFuraRedes) September 19, 2025

„Това е моето убеждение. Фокус върху стабилността и победите на нашите отбори, в академията, където трябва да бъдем все по-силни; върху увеличаването на приходите до 500 милиона, което вече се работи, за да не се налага, почти задължително, толкова много промени в състава през годините, да не се налага да продаваме големи играчи ежегодно. В тази посока трябва да работим. Намаляване на разходите и подобряване на приходите, работа, която се развива и вече даде плодове тази година. Достигането до 500 хиляди членове не може да бъде мечта, а реалност след кратко време. Тази година надхвърлихме 400 хиляди. Развитие на Бенфика Дистрикт. Това ни дава не само по-красив стадион, но и много повече приходи в бъдеще, по-добри условия, различна гордост, повече условия за нашите спортисти.“