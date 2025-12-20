Популярни
Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

  20 дек 2025 | 19:49
Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

Отборът на Реал Сосиедад продължава с лошото си представяне и изпусна победата в гостуването срещу последния Леванте, като завърши 1:1 в мач от 17-тия кръг на Ла Лига. Баските водеха до последните секунди на двубоя след попадение на Такефуса Кубо в края на първата част, но допуснаха късно изравняване след дузпа, реализирана от Адриан Де Ла Фуенте (90+4').

Така Реал Сосиедад остава без победа в последните си 4 двубоя, като бе в неприятна серия от три поредни поражения. Отборът се намира на 15-а позиция – непосредствено над зоната на изпадащите. Леванте пък също сложи край на серията си от загуби, но ще зимува на дъното само с 10 точки.

Първото поливреме премина със ситуации и пред двете врати, с осезаемо предимство в началото за домакините, но именно Реал Сосиедад успя да вземе преднина в края на първата част. Гонсало Гедеш центрира отлично и Такефуса Кубо, един от най-ниските играчи на терена, отбеляза с глава, като изведе баските напред в добавеното време - 0:1.

Както и през първото полувреме, Леванте започна второто много по-добре от съперника си и стражът на гостуващия Алекс Ремиро трябваше да спасява опасен удар на Пабло Мартинес. Баските пък почти удвоиха преднината си в 70-ата минута, но вратарят на Леванте Матю Райън бързо излезе от вратата си и отне топката от краката на Микел Оярсабал.

Така се стигна до продължението на двубоя, когато Карлос Алварес беше съборен в наказателното поле и Леванте получи дузпа. Адриан де ла Фуенте не сгреши от 11-метровия удар и така спечели точката за тима си в двубоя.

Снимки: Gettyimages

