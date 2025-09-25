България излиза срещу САЩ на 1/4-финал на Мондиал 2025

Волейболистите от националния отбор на България играят днес в 1/4-финал на Световното първенство във Филипините.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу САЩ в 15,00 часа българско време в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити в спор за място на полуфиналите на Мондиала.

Срещата ще бъде излъчена на живо по MAX Sport 2 и bTV.

Българските "лъвове" стигнаха до тук, след като първо спечелиха първото място в предварителната Група Е, а след това надиграха категорично Португалия с 3:0 гейма на 1/8-финалите на турнира.

Така България попадна в Топ 8 на световно първенство за първи път от 2010-а година насам.

От друга страна САЩ станаха първо победители в Група D, след което на 1/8-финалите се наложиха много трудно над Словения с 3:1 гейма. Така американците са сред най-добрите осем отбора на пети пореден шампионат на планетата.

