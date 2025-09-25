Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Турски съдия ще ръководи 1/4-финала България - САЩ

Турски съдия ще ръководи 1/4-финала България - САЩ

  • 25 сеп 2025 | 09:21
  • 4710
  • 2

Волейболистите от националния отбор на България играят днес в 1/4-финал на Световното първенство във Филипините.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу САЩ в 15,00 часа българско време в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити в спор за място на полуфиналите на Мондиала.

Срещата ще бъде излъчена на живо по MAX Sport 2 и bTV.

Международният волейболен съдия Озан Саръкая от Турция ще бъде първи съдия на четвъртфиналния сблъсък между България и САЩ.

Той бе първи съдия и на 1/8-финалната среща Иран - Сърбия 3:2.

Втори съдия на двубоя ще е Владимир Симонович (Швейцария).

