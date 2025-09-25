Турски съдия ще ръководи 1/4-финала България - САЩ

Волейболистите от националния отбор на България играят днес в 1/4-финал на Световното първенство във Филипините.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу САЩ в 15,00 часа българско време в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити в спор за място на полуфиналите на Мондиала.

България излиза срещу САЩ на 1/4-финал на Мондиал 2025

Срещата ще бъде излъчена на живо по MAX Sport 2 и bTV.

Ето къде може да гледате 1/4-финала България - САЩ

Международният волейболен съдия Озан Саръкая от Турция ще бъде първи съдия на четвъртфиналния сблъсък между България и САЩ.

Той бе първи съдия и на 1/8-финалната среща Иран - Сърбия 3:2.

Втори съдия на двубоя ще е Владимир Симонович (Швейцария).