Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

Бившият волейболен национал Теодор Салпаров коментира пред БНТ представянето на българския отбор на световното първенство във Филипините.

Либерото бе специален гост на церемонията по откриването на "Спортен панаир" – инициатива, организирана от Министерството на младежта и спорта и даваща началото на десетото юбилейно издание на Европейска седмица на спорта.

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

"Най-радостното е, че момчетата държат едно постоянство, защото в крайна сметка този отбор е млад. При младите спортистите като цяло има и падения, и възходи, но момчетата държат едно добро ниво на игра. Нямат някакви сътресения в отделните геймове или мачове, което дава надежди за нещо голямо на това световно. Смятам, че ако успеят да победят американците, имат голям шанс да играят на финал. Знаете, че отпаднаха големи сили като Франция, Бразилия, Япония, Куба. България е и в по-лесния поток", сподели легендата на българския волейбол.

България вече победи САЩ в контрола преди шампионата на планетата, но според Салпаров този мач няма да има нищо общо с предишния.

"Това са различни мачове, но трябва да се отчете тази победа на тяхна земя. Отборът ни е равностоен, така че я няма разликата преди години, когато бяхме много класи по-далеч от американците. Така че пожелавам успех на момчетата и да могат да излязат крайни победители", заяви той.

Владо Николов: Вече мечтаем, на крачка сме от медала

Бившият състезател на позиция либеро посочи и какво прави този отбор на България толкова добър.

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

"Добре посрещат, защото играят с три четворки, не с типичен диагонал. Като добавиш и либерото, остава малко пространство на игрището за директни точки от начален удар. Същевременно сервисът работи добре и оттам и блокадата. Всичко е навързано във волейбола. Първичната атака също върви. Може би затова бием толкова големите отбори в момента и се надявам просто да държат това ниво", категоричен бе Теодор Салпаров.