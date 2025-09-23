Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

След победата на САЩ над Словения с 3:1 на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините, старши треньорът Карч Кирали анализира представянето на отбора си.

„Възползвахме се от възможността и много от нашите играчи показаха изключителни резултати, въпреки че бяха нови на това ниво. Началният ни удар беше невероятен за Габи Гарсия, Итън Чамплин и останалите – въпреки че беше наистина трудно в някои части на мача. Не беше чист мач; беше и доста хаотично, но момчетата се справиха добре, като упорстваха.“

Кирали особено похвали способността на отбора да реагира на грешки:

„Едно нещо, върху което работим усилено, е как реагираме на грешки. Волейболът, в края на краищата, е и игра на провали. Когато опонентите ти направят страхотна игра, значи си се провалил по някакъв начин. Но важното е да се върнеш веднага и да се съсредоточиш върху единствената точка, която можеш да контролираш: следващата.“

С поглед напред към 1/4-финала срещу България, Кирали си спомни скорошната връзка между двата отбора:

„Поканихме ги в Хирошима преди този турнир, тренирахме заедно и си помагахме взаимно да се развиваме. Досега това работеше и за двата отбора, но сега само единият може да продължи. Те играха много добре и бяха стабилни през целия турнир. Ще бъде истинска битка, нямаме търпение“, заяви Карчи Кирали преди мача срещу България.

