България си гарантира най-добро класиране на Световното първенство от 2010 насам

Националният отбор на България по волейбол за мъже си гарантира своето най-добро класиране на Световно първенство от 2010 година насам с победата си с 3:0 срещу Португалия по-рано днес.

По този начин „лъвовете“ се класираха за 1/4-финалната фаза на турнира във Филипините и така за първи път от Мондиала в Италия преди 15 години те ще бъдат в първата осмица на света. Тогава България се класира на седмото място, след като завърши на втората позиция в своята група от третия кръг на турнира, който включваше три отделни групови фази преди да се стигне до директни двубои за местата от първо до 12-то.

На полуфиналите за местата от пето до осмо България отстъва с 1:3 срещу Русия, след което побеждава Германия с 3:0 в битката за седмата позиция. Дори и при отпадане на четвърфинала в четвъртък, България няма как да завърши по-назад от седмото място на Световното във Филипините, с което ще изравни постижението си от преди 15 години.

Подреждането на отборите, отпаднали на 1/4-финалите ще бъде определено на база техните резултати в груповата фаза. В нея България завърши с три победи от три мача и общо 7 точки и със сигурност ще бъде пред тима от потока на Тунис, Чехия, Сърбия и Иран, който отпадне на четвърфинала, тъй като всички тези отбори записаха по една загуба в предварителната групова фаза.

На Световните първенства от 2010 година насам България записа едно 13-то място (Полша 2014), едно 11-то (България и Италия 2018) и срамното 20-то място на Мондиала в Полша и Словения преди три години. Тогава „лъвовете“ си тръгнаха безславно от турнира, допускайки три загуби в своите три срещи в груповата фаза, в която те паднаха от Полша, САЩ и Мексико.

Снимки: en.volleyballworld.com