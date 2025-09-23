Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Националният отбор на България по волейбол за мъже ще се изправи срещу тим на САЩА в 1/4-финалната фаза на Световното първенство, което се провежда във Филипините.

„Янките“ се класираха за финалната осмица, след като се наложиха с 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20) срещу Словения в двубой от 1/8-финалната фаза. По-рано България се наложи над Португалия с 3:0.

Днес, след като се изиграха всички срещи от 1/8-финалите, стана ясен и точният начален час на двубоя България - САЩ, който ще се играе на 25 септември, четвъртък, от 15:00.

По-рано същия ден от 10:30 часа българско време е двубоят Чехия - Иран.

Той ще излъчи съперника на победителя от двойката САЩ - България в полуфиналите на турнира в събота.

В сряда предстоят и другите два четвъртфинала. От 10:30 часа е мачът Италия - Белгия, а в 15:00 часа играят Полша и Турция.

