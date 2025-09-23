Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

  • 23 сеп 2025 | 18:11
  • 12659
  • 1

Националният отбор на България по волейбол за мъже ще се изправи срещу тим на САЩА в 1/4-финалната фаза на Световното първенство, което се провежда във Филипините.

„Янките“ се класираха за финалната осмица, след като се наложиха с 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20) срещу Словения в двубой от 1/8-финалната фаза. По-рано България се наложи над Португалия с 3:0.

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

Днес, след като се изиграха всички срещи от 1/8-финалите, стана ясен и точният начален час на двубоя България - САЩ, който ще се играе на 25 септември, четвъртък, от 15:00.

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

По-рано същия ден от 10:30 часа българско време е двубоят Чехия - Иран.

Той ще излъчи съперника на победителя от двойката САЩ - България в полуфиналите на турнира в събота.

Владо Николов: Вече мечтаем, на крачка сме от медала
Владо Николов: Вече мечтаем, на крачка сме от медала

В сряда предстоят и другите два четвъртфинала. От 10:30 часа е мачът Италия - Белгия, а в 15:00 часа играят Полша и Турция.

Иран обърна Сърбия и е последният 1/4-финалист
Иран обърна Сърбия и е последният 1/4-финалист
 Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП
Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП
Следвай ни:

Още от Волейбол

Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП

Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП

  • 23 сеп 2025 | 13:27
  • 2485
  • 3
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 14938
  • 11
Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет

Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет

  • 23 сеп 2025 | 10:58
  • 14020
  • 3
Сам Деруу: Ще дадем всичко за втора победа над Италия, това е сигурно

Сам Деруу: Ще дадем всичко за втора победа над Италия, това е сигурно

  • 22 сеп 2025 | 19:17
  • 3790
  • 1
Алесандро Микиелето: Италия все още е тук и се надявам да можем да останем до края

Алесандро Микиелето: Италия все още е тук и се надявам да можем да останем до края

  • 22 сеп 2025 | 19:14
  • 2208
  • 0
Фердинандо Де Джорджи: Имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач

Фердинандо Де Джорджи: Имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач

  • 22 сеп 2025 | 19:10
  • 2124
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 5562
  • 2
Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

  • 23 сеп 2025 | 19:11
  • 782
  • 0
Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 14005
  • 25
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 6397
  • 26
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 4600
  • 3