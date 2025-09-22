Мика Кристенсън: Сега ще се насладим на момента и след това ще се подготвим за България

Капитанът и разпределител на националния отбор на САЩ Мика Кристенсън сподели след трудната победа над Словения с 3:1 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините, че сега ще се насладят на момента и след това ще се подготвят за 1/4-финала с България.

"Как можеш да не си доволен? Все още сме в играта и отиваме в следващия кръг. Мисля, че това е сърцето на този отбор - просто да намери начин да спечели! Не винаги изглеждаше красиво, но се справихме, когато беше най-важно. Признателен съм на момчетата, че останаха здраво стъпили на земята и останаха фокусирани в тези трудни моменти. Те играят страхотно! Страхотно е просто да бъдеш в момента. Нямаме очаквания да стигнем до определено място. Просто го правим ден след ден, така че ще се насладим на момента и след това ще се подготвим за следващия кръг", коментира Кристенсън пред камерата на VBTV.