Валентин Илиев започва треньорския си път в ЦСКА с гостуване във Враца - на живо със съставите на двата тима и анализа на Евгени Найденов
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Мика Кристенсън: Сега ще се насладим на момента и след това ще се подготвим за България

  • 22 сеп 2025 | 18:36
  • 1104
  • 0

Капитанът и разпределител на националния отбор на САЩ Мика Кристенсън сподели след трудната победа над Словения с 3:1 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините, че сега ще се насладят на момента и след това ще се подготвят за 1/4-финала с България.

"Как можеш да не си доволен? Все още сме в играта и отиваме в следващия кръг. Мисля, че това е сърцето на този отбор - просто да намери начин да спечели! Не винаги изглеждаше красиво, но се справихме, когато беше най-важно. Признателен съм на момчетата, че останаха здраво стъпили на земята и останаха фокусирани в тези трудни моменти. Те играят страхотно! Страхотно е просто да бъдеш в момента. Нямаме очаквания да стигнем до определено място. Просто го правим ден след ден, така че ще се насладим на момента и след това ще се подготвим за следващия кръг", коментира Кристенсън пред камерата на VBTV.

Снимки: en.volleyballworld.com

Карч Кирали: Наистина съм впечатлен, защото не се получи всичко, което искахме
Карч Кирали: Наистина съм впечатлен, защото не се получи всичко, което искахме
