  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 13256
  • 16

Националният отбор на България по волейбол за мъже ще се изправи срещу тим на Съединените щати в 1/4-финалната фаза на Световното първенство, което се провежда във Филипините.

„Янките“ се класираха за финалната осмица, след като се наложиха с 3:1 срещу Словения в двоубой от осминафиналната фаза. Така те си осигуриха среща с българските „лъвове“ в спора за място на полуфиналите.

Двубоят между България и САЩ ще се играе в четвъртък (25 септември), а точният му начален час ще бъде обявен допълнително от Международната федерация по волейбол (FIVB). Срещата ще започне или в 10:30, или в 15:00 часа българско време.

Снимки: en.volleyballworld.com

