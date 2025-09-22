България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

Националният отбор на България по волейбол за мъже ще се изправи срещу тим на Съединените щати в 1/4-финалната фаза на Световното първенство, което се провежда във Филипините.

„Янките“ се класираха за финалната осмица, след като се наложиха с 3:1 срещу Словения в двоубой от осминафиналната фаза. Така те си осигуриха среща с българските „лъвове“ в спора за място на полуфиналите.

Двубоят между България и САЩ ще се играе в четвъртък (25 септември), а точният му начален час ще бъде обявен допълнително от Международната федерация по волейбол (FIVB). Срещата ще започне или в 10:30, или в 15:00 часа българско време.

Снимки: en.volleyballworld.com