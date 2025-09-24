Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров: Сега е перфектният момент за успех над САЩ

Добромир Димитров: Сега е перфектният момент за успех над САЩ

  • 24 сеп 2025 | 17:40
  • 491
  • 0

Мъжкият национален отбор на България продължава отличните си изяви на Световното първенство във Филипините, след като надигра Португалия с 3:0 гейма в 1/8-финална среща и се класира за първия си 1/4-финал от 15 години насам. "Лъвовете" излизат срещу САЩ утре (25 септември) в 15,00 часа българско време.

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Разпределителят Добромир Димитров, който бе в разширения състав на "лъвовете", заяви пред BGvolleyball.com, че този двубой е перфектният момент за победа над американците. Той изказа и подкрепата си към водения от Джанлоренцо Бленджини тим.

Добромир Димитров и Гагугас стартираха сезона с трофей
Добромир Димитров и Гагугас стартираха сезона с трофей

"Смятам, че сега е перфектният момент за победа над тях. Момчетата са изключително мотивирани за мача, познават стила им на игра, със сигурност и щабът ще подготви тактиката добре за този мач. Просто им пожелавам да играят тяхната игра, хладнокръвно и категорично, както правеха досега."

България гони медал с най-младия отбор на Мондиала
България гони медал с най-младия отбор на Мондиала

"Надявам се всички играчи да са на линия за мача и да бъдат здрави. Пожелавам им успех и искам да знаят, че всички, които разбират и милеят са зад тях и ги подкрепят. Ще преживяваме всичко с тях, макар и и по телевизора. Успех, Българи Юнаци!".

Светослав Гоцев: Победа над САЩ ни отваря реален шанс за финал
Светослав Гоцев: Победа над САЩ ни отваря реален шанс за финал
