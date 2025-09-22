САЩ на 1/4-финал след обрат срещу Словения

Волейболистите от националния отбор на САЩ ще играят на 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините. Воденият от Карч Кирали тим обърна и се наложи над Словения с 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20) в среща от 1/8-финалите на Мондиал 2025, играна този следобед пред около 5000 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

Така американците попадат в Топ 8 на пето поредно световно първенство.

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

На 1/4-финалите САЩ ще излезе срещу България, която по-рано днес постигна страхотна победа над Португалия с 3:0 гейма. Четвъртфиналът между САЩ и България ще бъде в четвъртък (25 септември) от 15,00 часа българско време по предварителна програма.

Словения пък отпада едва на 1/8-финалната фаза на турнира, след като на Мондиал 2022 достигна до полуфиналите.

Началото на първия гейм беше по-добро за САЩ, които поведоха с 4:2 след пусната топка на разпределителя Мика Кристенсън, но Словения веднага изравниха при 5:5 след две грешки на американците. След това словенците дръпнаха с 8:6 след грешка на Кристенсън и две контри блок-аут на Тончек Щерн. Разликата нарасна до 11:6 след аут на Габи Гарсия и нова контра, този път на Жига Щерн. САЩ намалиха изоставането си до 13:15 след атака на Гарсия и контри на Джордън Еуърт и Джефри Джендрик през центъра. Играта продължи точка за точка до 21:18, след което последва отлична тройна блокада на словенците за 22:18. Словения без проблеми спечели гейма с 25:19 и поведе с 1:0.

Втората част тръгна отлично за Словения, която дръпна с 5:3 след успешна контра на Жига Щерн. САЩ изравни при 9:9 след два поредни аса на Итън Чамплин. Равенството се запази до 13:13, след което американците поведоха с 16:13 след две атаки на Габи Гарсия и блокада на Мерик МакХенри. Преднината на САЩ стана 19:14 след нова контра на Гарсия и ас на Мика Кристенсън. Въпреки усилията на словенците, в крайна сметка момчетата на Карч Кирали затвориха гейма в своя полза при 25:22 след блок-аут на Джордън Еуърт и изравниха за 1:1.

САЩ стартираха силно и в третия гейм като поведоха с 3:0, но Словения веднага изравни за 3:3. Американците отново дръпнаха при 8:4 след блокада и бомбен ас на Габи Гарсия и атака в аут на Ник Муянович. Нов ас на Гарсия и 9:4. Постепенно словенците успяха да намалят изоставането си до 8:10 след няколко грешки на американския тим. Последваха две блокади на Джефри Джендрик и Мика Кристенсън и контра на Джордън Еуърт и 13:8. За пореден път Словения стопи пасива си до 14:15 след серия от отлични сервиси на Ален Пайенк. САЩ си върна преднината си при 18:14 след две грешки на словенците и нов блок на Габи Гарсия. Атака на Еуърт и 19:14, след което разликата стана 21:15 след пореден ас на Гарсия. САЩ спечелиха гейма с убедителното 25:17 след контра от втора линия на резервата Купър Робинсън и поведоха с 2:1.

Четвъртата част започна равностойно до 5:5, след което САЩ поведе с 8:5 след атака и блокада на Джефри Джендрик и грешка на Жига Щерн от словенците. Постепенно Словения стигна до равенство при 14:14 след атака и блокада на Жига Щерн. Американците отново излязоха напред в резултата при 18:15 благодарение на Габи Гарсия и Итън Чамплин. САЩ запази аванса си до 23:20 след сгрешен сервис на Ник Муянович и нов ас на Гарсия, след което спечели гейма с 25:20 след контра на Джордън Еуърт и пореден ас на Гарсия и мача с 3:1, с което се класира за 1/4-финалите на турнира.

Над всички за САЩ бе Габи Гарсия със страхотните 26 точки (7 аса! и 4 блока) за победата. Итън Чамплин (1 блок и 3 аса) и Джордън Еуърт добавиха още 15 и 14 точки за успеха.

За тима на Словения Тончек Щерн реализира 18 точки (1 блок), а Ник Муянович завърши с 13 точки (1 блок и 2 аса), но и това не помогна за победата.

САЩ - СЛОВЕНИЯ 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20)

САЩ: Мика Кристенсън 3, Габи Гарсия 26, Джордън Еуърт 14, Итън Чамплин 15, Джефри Джендрик 8, Мерик МакХенри 8 - Ерик Шоджи-либеро (Мика Ма'а, Купър Робинсън 1)

Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ

СЛОВЕНИЯ: Грегор Ропрет, Тончек Щерн 18, Жига Щерн 8, Ник Муянович 13, Ален Пайенк 8, Ян Кожамерник 10 - Яни Ковачич-либеро (Рок Бръчко, Тине Урнаут 1, Лука Маровт, Нейч Найдич, Грегор Окроглич-либеро)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

Снимки: en.volleyballworld.com