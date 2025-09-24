Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Светослав Гоцев: Победа над САЩ ни отваря реален шанс за финал

Светослав Гоцев: Победа над САЩ ни отваря реален шанс за финал

  • 24 сеп 2025 | 14:57
  • 569
  • 0

Волейболистите на България излизат срещу САЩ в мач от 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините. Двубоят е утре (25 септември) от 15,00 часа българско време, а победа ще класира тимът ни на полуфинали.

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Доскорошният национал Светослав Гоцев, който е участник на три световни първенства, коментира пред BGvolleyball.com представянето на "лъвовете" на Мондиала във Филипините и своите очакванията:

Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски
Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

"За съжаление аз нямах този шанс за изпитам тази невероятна емоция да стигна до решителната фаза на световно първенство и да имам шанса да се боря за медали. Най-доброто ми постижение е 7-ото място на Световното в Италия през 2010 година", започна Светослав Гоцев.

Мартин Божилов: Тези момчета заслужават да постигнат много
Мартин Божилов: Тези момчета заслужават да постигнат много

"Но сега е различна обстановка и различна селекция. Момчета изпълнени с плам и огромно желание да побеждават. Разликата в класите между България Португалия бе твърде голяма. Начинът, по който тимът ни победи в три гейма, бе повече от карегоричен. Впечатлен съм от това, което показаха нашите състезатели. С повечето от момчетата съм играл. Радвам се, че с времето добиха нужния опит в европейските отбои, в които играят. И сега, в настоящето, матерализират своите усилия."

Мартин Иванов: България отново има своите герои и по-важното - отбор с характер
Мартин Иванов: България отново има своите герои и по-важното - отбор с характер

"На дневен ред е предстоящия двубой със САЩ на 1/4-финалите, който е изключително важен. Това е мача, на който трябва да се акцентира изцяло чисто ментално. Всички трябва да насочат енергия си към него и да не мислят какво може да стане след това. Защото реално звездите се наредиха благоприятно за нас, в другия поток отпаднаха силни отбори като Япония и Бразилия."

Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ
Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

"Може да се каже, че с една победа над САЩ се отваря страхотния шанс да отидем на финал. Те не го осъзнават, но това е реалността. Ако победим САЩ ще играем с Иран на полуфинал. Това е един преодолим отбор. По време на Лигата на нациите иранците ни победиха, но сега ние с тази игра и това представяне имаме реален шанс също да ги победим. Не може да очакваме на полуфинал и на финал да ни се паднат слаби отбори, така че трябва да сме готови. Затова максимална готовност към мача със САЩ и пожелавам нов успех по пътя към медалите."

Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите
Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите
 Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!
Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!
Следвай ни:

Още от Волейбол

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

  • 23 сеп 2025 | 21:02
  • 24364
  • 8
Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

  • 23 сеп 2025 | 20:42
  • 10257
  • 1
Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

  • 23 сеп 2025 | 20:36
  • 2329
  • 0
Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

  • 23 сеп 2025 | 20:26
  • 2525
  • 0
Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:18
  • 2354
  • 0
Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:14
  • 10515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 72075
  • 159
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 22439
  • 36
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 19024
  • 56
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 9230
  • 4
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 5550
  • 4
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 8825
  • 9