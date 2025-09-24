Светослав Гоцев: Победа над САЩ ни отваря реален шанс за финал

Волейболистите на България излизат срещу САЩ в мач от 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините. Двубоят е утре (25 септември) от 15,00 часа българско време, а победа ще класира тимът ни на полуфинали.

Доскорошният национал Светослав Гоцев, който е участник на три световни първенства, коментира пред BGvolleyball.com представянето на "лъвовете" на Мондиала във Филипините и своите очакванията:

"За съжаление аз нямах този шанс за изпитам тази невероятна емоция да стигна до решителната фаза на световно първенство и да имам шанса да се боря за медали. Най-доброто ми постижение е 7-ото място на Световното в Италия през 2010 година", започна Светослав Гоцев.

"Но сега е различна обстановка и различна селекция. Момчета изпълнени с плам и огромно желание да побеждават. Разликата в класите между България Португалия бе твърде голяма. Начинът, по който тимът ни победи в три гейма, бе повече от карегоричен. Впечатлен съм от това, което показаха нашите състезатели. С повечето от момчетата съм играл. Радвам се, че с времето добиха нужния опит в европейските отбои, в които играят. И сега, в настоящето, матерализират своите усилия."

"На дневен ред е предстоящия двубой със САЩ на 1/4-финалите, който е изключително важен. Това е мача, на който трябва да се акцентира изцяло чисто ментално. Всички трябва да насочат енергия си към него и да не мислят какво може да стане след това. Защото реално звездите се наредиха благоприятно за нас, в другия поток отпаднаха силни отбори като Япония и Бразилия."

"Може да се каже, че с една победа над САЩ се отваря страхотния шанс да отидем на финал. Те не го осъзнават, но това е реалността. Ако победим САЩ ще играем с Иран на полуфинал. Това е един преодолим отбор. По време на Лигата на нациите иранците ни победиха, но сега ние с тази игра и това представяне имаме реален шанс също да ги победим. Не може да очакваме на полуфинал и на финал да ни се паднат слаби отбори, така че трябва да сме готови. Затова максимална готовност към мача със САЩ и пожелавам нов успех по пътя към медалите."

