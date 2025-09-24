България гони медал с най-младия отбор на Мондиала

Средната възраст на нашите е едва 22.9 години, американците са с 5 лета по-големи

Възрастта не е порок. Колко често сте чували тази сентенция? Обикновено тя се отнася към по-зрели хора, които вече навлизат в такъв етап от живота си, че трябва да дават пример. За спортистите пък най-редовно се коментира в посока предстоящо оттегляне от сцената и касае онези, които въпреки по-големия брой прелистени календари продължават да са сред основните претенденти за най-значимите отличия. По подобие на Новак Джокович в тениса или на Кристиано Роналдо във футбола.

В нашия конкретен случай обаче е хубаво да използваме това изречение в обратния смисъл. А именно – не е нужно да имаш много натрупан опит и да си бил свидетел на падането на Желязната завеса, за да показваш надмощие над останалите. Каквото демонстрира българският национален отбор по волейбол по време на Световното първенство във Филипините. И вече малко по-конкретно – лъвовете не просто са млада формация в тази отдалечена азиатска държава. Те са най-неопитните като възраст състезатели, събрани на едно място. Които не само че не показват липса на зрялост, а дори напротив – тотално надиграват всеки един противник.

За какво става въпрос? България е най-младият отбор изобщо на Световното първенство за мъже. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини е със средна възраст от 22.9 години! Обикновено в подобен вариант тимовете отиват на състезание, за да трупат опит и ако съумеят да запишат някоя и друга победа, трябва да се радват. В случая с трикольорите обаче това не само че не важи, а дори напротив – момчетата играят с огромно самочувствие, увереност и класа, каквито почти нито един друг състав до момента не е показал, че разполага. На шампионата във Филипините няма отбор, който дори да се доближава като възраст до лъвовете. Следващият най-млад състав е този на Иран, който е на 24.6 години средно.

За сравнение, предстоящият съперник – САЩ, е доста по-опитен отбор от България. Американците разполагат с един от най-възрастните тимове, достигнали до четвъртфиналите на турнира. Те са точно 5 години по-големи от нашите лъвове – 27.9 средна възраст. По-опитни от момчетата на Карч Кирали са единствено в Полша, които са на 28.1 години средно.

Вглеждайки се по-конкретно към сблъсъка с американците, ще отчетем отново драстичната разлика във възрастовата граница. Най-младият български волейболист в Манила е Димитър Добрев. Либерото е само на 17 години, които навърши преди два месеца. При САЩ това е Купър Робинсън. Посрещачът е на 23 години, навършени преди месец и половина.

По отношение на най-опитните пък за България това е Мартин Атанасов. Той ще навърши 29 години в края на тази седмица (27 септември) и със сигурност ще иска да си направи страхотен подарък и да се завърне с медал от Филипините. За американците това е Ерик Шоджи. Либерото вече е на 36 години и със сигурност е видял много волейбол през по-голямата част от живота си. Дали обаче този опит ще му помогне срещу България? Предстои да разберем.

Много е любопитно сравнението и на треньорската скамейка. Там отново САЩ залагат на доста по-опитен специалист в лицето на Карч Кирали. Легендата на женския волейбол в страната е на 64 години, като зад гърба си има олимпийска (2021) и световна титла (2014) с дамите. Под негово ръководство американките неизменно печелят медали от най-големия спортен форум, имайки още два финала (2012, 2024) и бронз (2016). Заставайки начело на мъжете обаче, Кирали има много какво да учи, като в Лигата на нациите САЩ останаха на 12-а позиция, зад България!

Джанлоренцо Бленджини е на 53 години, но пък има доста по-голям опит като треньор при мъжете. Въпреки че е по-млад, италианецът може да се похвали с второ място на Олимпийските игри в Рио 2016 със селекцията на родината си. Той изведе скуадрата и до европейската титла през 2021-ва. Като клубен треньор пък има три бронза в Шампионската лига, едно второ място на Световното първенство и три титли с пет финала в Серия А.

Хари ЛАТИФЯН, в."Тема Спорт"

Снимки: en.volleyballworld.com