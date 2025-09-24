Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Иванов: България отново има своите герои и по-важното - отбор с характер

Мартин Иванов: България отново има своите герои и по-важното - отбор с характер

  • 24 сеп 2025 | 14:08
  • 515
  • 0

България продължава с отличните си изяви на Световното първенство във Филипините, след като надигра Португалия с 3:0 гейма в 1/8-финалната фаза и се класира за първия си 1/4-финал от 15-години насам. Срещата със САЩ е утре (25 септември), а успех ще изстреля тима в битката за медалите.

Бившият национал Мартин Иванов, който бе в редиците на "лъвовете" до 2022-а година, сподели пред BGvolleyball.com мнението си за представянето на "трикольорите" и евентуалните шансове срещу следващия ни съперник.

"След дълго чакане България отново има своите герои и по-важното - отбор с характер. Едно доста успешно лятo за българския национален отбор по волейбол."

"Следя мачовете, не вярвам да има човек, свързан с тази игра, който да пропуска някоя среща. Ясно се забелязва глад за победи и интересната устойчивост и търпение в тежките моменти, което ще доведе до още повече сладки победи", добави волейболистът на Локомотив Авиа (Пловдив).

"С облика, представен досега в турнира, смятам, че имаме голям шанс и нека да не забравяме - всичко е възможно в един мач."

"Успехът на отбора е съвкупност от доста неща - добри състезатели не само физически, но и технически, волейболисти способни да изпълняват тактическите указания, треньор, който видимо знае какво прави и как да получи нужното от отбора си, добър тренировъчен процес и добро възстановяване. Със сигурност и още неща, благодарение на които момчетата изглеждат с напълно променен облик", каза още либерото.

