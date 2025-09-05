Христо Стоичков зарадва български деца, уреди им среща със звездите на Испания

Легендата на българския футбол Христо Стоичков зарадва няколко деца, уреждайки им среща със звездите от националния отбор на Испания. Снощи селекцията на Илиан Илиев претърпя загуба с 0:3 от европейския шампион в първия си двубой от квалификациите за Мондиал 2026.
Камата съпроводи малчуганите до Националния стадион, където "Ла Роха" проведе възстановителното си занимание след вчерашния успех.
След два дни за футболистите на Луис де ла Фуенте предстои ново гостуване - този път на тима на Турция, който пък победи Грузия с 3:2.