  Божинов: Направо настръхнах

Божинов: Направо настръхнах

  • 5 сеп 2025 | 00:39
Дебютантът Росен Божинов изрази радостта си от първия си мач за националния отбор. Бранителят призна, че е настръхнал от атмосферата на стадион “Васил Левски” въпреки поражението с 0:3 от Испания.

“Испания е може би един от най-добрите отбори в света. Опитахме да излезем компактни в блок. Не успяхме да вземем точка. Ксъметлия съм да дебютирам пред 40 хиляди в България. Настръхнах направо. Много съм благодарен на хората, които ни подкрепиха. Сблъскахме се с фантастични футболисти и това е добър опит за нас. Можехме да вкараме гол и да променим развитието на нещата, но не успяхме. Този отбори има качество. Отборът върви в правилната посока”, каза Божинов.

