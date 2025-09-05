Божинов: Направо настръхнах

Дебютантът Росен Божинов изрази радостта си от първия си мач за националния отбор. Бранителят призна, че е настръхнал от атмосферата на стадион “Васил Левски” въпреки поражението с 0:3 от Испания.

България се бори, но Испания е от друга галактика

“Испания е може би един от най-добрите отбори в света. Опитахме да излезем компактни в блок. Не успяхме да вземем точка. Ксъметлия съм да дебютирам пред 40 хиляди в България. Настръхнах направо. Много съм благодарен на хората, които ни подкрепиха. Сблъскахме се с фантастични футболисти и това е добър опит за нас. Можехме да вкараме гол и да променим развитието на нещата, но не успяхме. Този отбори има качество. Отборът върви в правилната посока”, каза Божинов.