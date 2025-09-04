Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

Националният селекционер Илиан Илиев призна, че Испания е много силен отбор и срещу него няма как да се играе лесно. България загуби с 0:3 в София, но все пак наставникът е доволен от старанието на играчите срещу такъв противник.

България се бори, но Испания е от друга галактика

“Като цяло от себераздаването не мога да съм недоволен. Не успявахме да затваряме тези пространства с четирима защитника и минахме с пет. Вторият и третия гол не е добре допускаме такива положения. От старанието съм доволен, ясно е, че игрово трябва да правим повече, но се сблъскахме с един от най-добрите отбори в света и видяхме, че не е лесно. Това, че някой играч сменя позицията си е част от работата ни. Това са световна класа футболисти, беше важно да не оставяме един на един играч. Може би имахме малко повече респект и можеше да опитаме повече да ги натиснем. Не беше приятно да допуснем толкова рано гол, особено с толкова много хора по трибуните. Съжаляваме, че не успяхме да им дадем малко повече”, каза Илиев.