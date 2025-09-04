Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

  • 4 сеп 2025 | 23:50
  • 4389
  • 11

Националният селекционер Илиан Илиев призна, че Испания е много силен отбор и срещу него няма как да се играе лесно. България загуби с 0:3 в София, но все пак наставникът е доволен от старанието на играчите срещу такъв противник.

България се бори, но Испания е от друга галактика
България се бори, но Испания е от друга галактика

“Като цяло от себераздаването не мога да съм недоволен. Не успявахме да затваряме тези пространства с четирима защитника и минахме с пет. Вторият и третия гол не е добре допускаме такива положения. От старанието съм доволен, ясно е, че игрово трябва да правим повече, но се сблъскахме с един от най-добрите отбори в света и видяхме, че не е лесно. Това, че някой играч сменя позицията си е част от работата ни. Това са световна класа футболисти, беше важно да не оставяме един на един играч. Може би имахме малко повече респект и можеше да опитаме повече да ги натиснем. Не беше приятно да допуснем толкова рано гол, особено с толкова много хора по трибуните. Съжаляваме, че не успяхме да им дадем малко повече”, каза Илиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 182609
  • 286
Васил Терзиев: Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е центъра на София

Васил Терзиев: Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е центъра на София

  • 4 сеп 2025 | 21:47
  • 3649
  • 1
Фурнаджиев: Силно се надявам пълният стадион да даде тласък на момчетата

Фурнаджиев: Силно се надявам пълният стадион да даде тласък на момчетата

  • 4 сеп 2025 | 21:36
  • 1305
  • 1
Попитаха Венци Стефанов дали ще бием испанците: Той отговори - Абе, ти болен ли си?

Попитаха Венци Стефанов дали ще бием испанците: Той отговори - Абе, ти болен ли си?

  • 4 сеп 2025 | 21:20
  • 15938
  • 3
Беласица с голям жест към тежко контузен свой футболист

Беласица с голям жест към тежко контузен свой футболист

  • 4 сеп 2025 | 21:07
  • 1304
  • 0
Благой Георгиев: Дано ни подценят малко и да имаме някакви шансове

Благой Георгиев: Дано ни подценят малко и да имаме някакви шансове

  • 4 сеп 2025 | 21:01
  • 2368
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 182609
  • 286
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 38608
  • 58
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

  • 4 сеп 2025 | 23:40
  • 11391
  • 10
Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

  • 4 сеп 2025 | 23:47
  • 18259
  • 1
Ден 12 на US Open: Велико! Василев и Иванов отново се класираха за полуфинал от "Големия шлем"!

Ден 12 на US Open: Велико! Василев и Иванов отново се класираха за полуфинал от "Големия шлем"!

  • 5 сеп 2025 | 00:27
  • 23726
  • 2