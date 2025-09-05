Чочев: Разликата в класите е много голяма

Полузащитникът на България Ивайло Чочев заяви след загубата с 0:3 от Испания, че разликата в класите на двата отбора е много голяма. Халфът благодари на феновете, които напълниха стадион "Васил Левски" и създадоха невероятна атмосфера.

"Видяхме, че Испания е един от най-добрите отбори в света. Разполага с много добри индивидуалности. Може би разликата в класите е много голяма. Благодарим на феновете, които дойдоха и направиха една уникална атмосфера. Беше удоволствие да играем на този стадион.

Виждаме къде играят техните футболисти. Във всяка една зона беше доста трудно. Отборът на Грузия е добър, но ние излизаме с мисълта да спечелим точки. Не са от нивото на Испания, но футболистите им също играят в добри отбори", сподели Чочев.

Снимки: Sportal.bg