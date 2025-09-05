Стоичков: Не можем да се сърдим на играчите, това е реалността

Легендата на българския футбол Христо Стоичков призна, че отборът на Испания е показал класата си и заслужено е победил България. Камата е на мнение, че това е реалността на този етап и играчите ни трябва да си вземат позитиви и поуки от поражението.

България се бори, но Испания е от друга галактика

“Мисля, че момчетата усетиха силата на испанския отбор първите 15-20 минути, но това е реалността. Не можем да им се сърдим, просто това са възможностите на тоя етап. Имаше някои неща, които ми харесаха, особено второто полувреме. Трябва да си повярват, че могат повече. Видяхме, че Испания не е чак това, което го представят. И те са футболисти, но с разликата, че играят в по-големи отбори. Реалността е това. Публиката ни подкрепи и им казвам едно голямо благодаря. Позитиви винаги могат да се извадят. Това са играчите, на които рачитаме”, каза Стоичков.