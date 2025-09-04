Популярни
Илия Груев: За жалост много рано приключи мачът

  4 сеп 2025
  • 1202
  • 2

Полузащитникът Илия Груев сподели мнението си след загубата с 0:3 от Испания на старта на световните квалификации. Българският халф коментира играта в защита, където според него трябва да се обърне по-специално внимание.

"Благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Беше нещо уникално да играем пред 40 000. Днес видяхме какво може да стане, когато 40 000 обичат държавата си. Вкараха ни много глупав първи гол. Трябваше да се защитаваме по-добре. За жалост много рано приключи мачът, но това е един от най-добрите отбори в света.

Не реагирахме добре след головете. Трябва да продължаваме да се борим. Чака ни много тежък и важен мач срещу Грузия. Не мисля, че е трагедия за паднеш с 0:3 от Испания. Имаме по-големи шансове, отколкото срещу Испания.

Днес се видя класата на Ямал. Цял свят има проблеми да се защитава срещу него. Няма от какво да се притесняваме", каза Груев.

