Евтимов: Може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска

Най-новото попълнение на ЦСКА - вратарят Димитър Евтимов, се обърна към феновете на Ботев (Враца). Именно с този клуб стражът изигра силни мачове, с които убеди ръководството на "червените" да го върне на "Армията".

"Врачани, взех решение за което може би някои от вас няма да са съгласни,но не мога да избягам от това, което сърцето иска.

Във Враца получих уважение , обич и оставам с приятели за цял живот!

На всички вас искам да благодаря, че ме приехте като ваш от ден едно и ме накарахте да се чувствам у дома.

Ботев Враца винаги ще бъде част от мен!", гласи постът на Евтимов в социалните мрежи.