Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

Българският наставник на Гьозтепе Станимир Стоилов е получил много сериозна оферта да поеме руския гранд Спартак (Москва), но я е отхвърлил, твърди кипърското издание Sportandgoal.com. В информацията пише, че Мъри е щял да получава възнаграждение от 2,5 млн. евро на година, но е избрал да остане в настоящия си клуб.

Така руснаците са се насочили към вариант №2 с привличането на испанеца Хуан Карлос Карседо, за когото е платена откупна клауза от 600 000 евро на участника в основната фаза на ШЛ - Пафос. 52-годишният Карседо ще получава в Спартак същата заплата, каквато е била предложена на Стоилов.

Испанецът е познато име в България. Той бе предложен на Левски през лятото на 2023 г. за заместник именно на Мъри, но кандидатурата му не се прие радушно и в крайна сметка "сините" се спряха на Николай Костов.