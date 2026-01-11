Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

  • 11 яну 2026 | 12:16
  • 4082
  • 7
Мъри Стоилов отказал 2,5 млн. евро на година от руски гранд, клубът го замени със спряган за Левски треньор

Българският наставник на Гьозтепе Станимир Стоилов е получил много сериозна оферта да поеме руския гранд Спартак (Москва), но я е отхвърлил, твърди кипърското издание Sportandgoal.com. В информацията пише, че Мъри е щял да получава възнаграждение от 2,5 млн. евро на година, но е избрал да остане в настоящия си клуб.

Така руснаците са се насочили към вариант №2 с привличането на испанеца Хуан Карлос Карседо, за когото е платена откупна клауза от 600 000 евро на участника в основната фаза на ШЛ - Пафос. 52-годишният Карседо ще получава в Спартак същата заплата, каквато е била предложена на Стоилов.

Испанецът е познато име в България. Той бе предложен на Левски през лятото на 2023 г. за заместник именно на Мъри, но кандидатурата му не се прие радушно и в крайна сметка "сините" се спряха на Николай Костов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

  • 11 яну 2026 | 07:57
  • 12540
  • 93
Найденов: Футболният ми мед кристализира с няколко кила, на дебело сме!

Найденов: Футболният ми мед кристализира с няколко кила, на дебело сме!

  • 10 яну 2026 | 20:40
  • 5491
  • 17
Спартак (Вн) уреди още една проверка

Спартак (Вн) уреди още една проверка

  • 10 яну 2026 | 19:25
  • 2440
  • 0
Нови два трансфера в Хебър

Нови два трансфера в Хебър

  • 10 яну 2026 | 18:48
  • 3343
  • 0
Банско привлече опитен защитник

Банско привлече опитен защитник

  • 10 яну 2026 | 18:43
  • 2460
  • 0
ЦСКА се раздели официално с колумбиец

ЦСКА се раздели официално с колумбиец

  • 10 яну 2026 | 18:09
  • 5751
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

  • 11 яну 2026 | 07:57
  • 12540
  • 93
Предстоят осем срещи от днешната програма на ФА Къп, Груев е титуляр срещу Дарби Каунти

Предстоят осем срещи от днешната програма на ФА Къп, Груев е титуляр срещу Дарби Каунти

  • 11 яну 2026 | 13:29
  • 291
  • 0
Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

  • 11 яну 2026 | 08:36
  • 5420
  • 5
Янев: Целта е да се подготвим добре

Янев: Целта е да се подготвим добре

  • 11 яну 2026 | 08:44
  • 4142
  • 17
Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

  • 11 яну 2026 | 07:32
  • 8824
  • 29
Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

  • 11 яну 2026 | 08:06
  • 5674
  • 1