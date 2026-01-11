Популярни
Левски обяви часовете на зимните си контроли

  • 11 яну 2026 | 13:25
  • 328
  • 0

Левски обяви часовете на контролните срещи, които ще изиграе по време на подготвителния си лагер в Турция. "Сините" имат четири планирани проверки, първата от които е след два дни.

Ето какво написаха от клуба:

"За трета поредна година ЛЕВСКИ ТВ ще излъчва зимните контроли на „сините“, а привържениците ще могат да подкрепят макар и от разстояние любимия отбор!

Прякото предаване на мачовете ще е достъпно безплатно в официалния сайт на ПФК „Левски“ и в YouTube канала на клуба.

Не пропускайте директните излъчвания на контролите и ексклузивните интервюта след тях в ефира на ЛЕВСКИ ТВ!

Първият мач на „сините“ за 2026 година е на 13 януари в 14:00 часа срещу унгарския „Ниредхаза“. На 17 януари „Левски“ излиза срещу третия във временното класиране на сръбското първенство „Войводина“ (Нови Сад). На 21 януари е предвидена контрола с представителя на полската Екстракласа „Заглебие“ (Любин). Съперникът за последната проверка на 25 януари е „Тренчин“ (Словакия).

На 28 януари е последната проверка от зимната подготовка – срещу „Вихрен“ на стадион „Георги Аспарухов“.

