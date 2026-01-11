Куршума тренира индивидуално във фитнеса

Представителният отбор на Левски тренира преди обяд днес. Единственото занимание се проведе на терена на тима в хотел KAYA PALAZZO в Белек, Турция. То включваше основно упражняване на тактически модели и игри с висок интензитет.

Фабио Лима, който пропусна последните тренировки заради здравословен проблем, се присъедини към съотборниците си и тренира наравно с тях. Евертон Бала се подготвяше по индивидуален план във фитнес центъра на хотела.

Следобед треньорският щаб е предвидил почивка за футболистите.

Във вторник, 13 януари, е първият мач на "сините" за 2026 година. Той започва в 14:00 часа, като съперник е представителят на унгарската Първа лига - Ниредхаза.