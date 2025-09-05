Кукурея: Страхотно е да играеш пред такава публика

Авторът на втория гол във вратата на България - Марк Кукурея, заяви след победата на Испания с 3:0 на стадион "Васил Левски", че е останал впечатлен от създадената атмосфера. На трибуните имаше над 40 000 зрители, а бранителят остана доволен от представянето на своите съотборници.

"Имаше моменти, в които не движихме много добре топката. Важното е, че победихме. Ранният гол ни помогна да играем още по-спокойно. Играхме добре в защита и направихме някои страхотни контраатаки. Резултатът стана 3:0 на почивката.

България е добър отбор. Атмосферата беше много хубава. Страхотно е да играеш пред такава публика. Най-важното е, че спечелихме трите точки и сме щастливи", заяви Кукурея.

Снимки: Sportal.bg