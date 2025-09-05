Испанските медии проявиха снизходителност към тежката загуба на България

Водещите спортни издания в Испания бяха във възторг от безпроблемната победа на европейския шампион с 3:0 над България на „Васил Левски“ на старта на световните квалификации в група „Е“ от зона „УЕФА“. Медиите в страната засипаха с похвали играчите на Луис де ла Фуенте и междувременно изтъкнаха неспособността на „лъвовете“ да се противопоставят на далеч по-силния си съперник.

България се бори, но Испания е от друга галактика

„Испания реши да не си усложнява живота в първата си стъпка към северноамериканския Мондиал догодина. За това ставаше дума срещу една България, която е на светлинни години от състава, който играеше на Мондиал 1994. Без да блести, но и без трудности освен гредата на Кирилов в средата на първата част, селекцията на Луис де ла Фуенте направи това, което трябваше да направи, и то без усложнения. Още в петата минута гол на Оярсабал след прекрасна асистенция на Субименди ясно показа разликата между двата отбора. Просто трябваше да седнем и да чакаме да дойдат головете.

Шампионът Испания излезе решен бързо да си изпълни задачата. Още от първата минута играеше с целта да не остави на българите да влязат в мача. Те пък нямаха никакъв шанс да го направят. Дори не успяха да надигнат глава в малкото възможности, в които владееха топката. Усетиха настойчивостта на играчите в червено и така българските идеи изчезнаха, превръщайки „Васил Левски“ в терен, напълно наклонен към вратата на Вуцов, който, макар и да изигра добър мач, можеше да направи малко, за да предотврати голеадата“, пише „Марка“ в своя репортаж.

В Испания сравниха „Васил Левски“ с митичния „Маракана“

„Испания се хареса и започна безмилостно пътя си към Мондиала“, гласи заглавието на „Спорт“, откъдето добавят: „Играчите на Луис де ла Фуенте много превъзхождаха България и можеха да направят още по-голям разгром.“

Подобен е тонът и в „Мундо Депортиво“, чийто увод за двубоя гласи: „Испания разгроми в първия си етап към Мондиала. Предвождана от Ламин Ямал, който имаше роля и за трите гола, „Ла Роха“ бързо си свърши работата в първата си визита в България, като реши мача още преди почивката. Испанският състав наложи своето превъзходство и засвидетелства разликата със съперник, който почти не нахлуваше в наказателното поле на Унай Симон“.

От каталунското издание също така обърнаха специално внимание на суперталанта на Барселона Ямал: „Всички гледаха към Ламин, голямата звезда. Хората на националния стадион „Васил Левски“, изпълнен до краен предел за първата визита на Испания на българска земя, го знаеха. Крилото на Барса въобще не мислеше за това и беше най-активният от самото начало по десния фланг. Горкият Нюрнбергер не знаеше как да го спре, като му избягваше дори когато той го държеше и с двете ръце. Какъв истински кошмар!“

