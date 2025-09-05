Ето кои играчи на Испания бяха отличени от местните медии за успеха над България

Водещите спортни медии в Испания определено останаха доволни от представянето на националния си отбор при убедителната победа с 3:0 над България в София в първия мач на двата тима от квалификациите за Мондиал 2026. Ето защо изданията бяха щедри в оценките си за играчите на Луис де ла Фуенте в двубоя.

България се бори, но Испания е от друга галактика

От “Спорт” са оценили повечето титуляри в състава на европейския шампион със 7 по десетобалната система, като най-високи оценки - 8, са получили халфовете Мартин Субименди и Педри, които се отчетоха с по една асистенция. Най-ниската оценка пък е 6, като такава от каталунското издание са дали на вратаря Унай Симон, защитника Робин Льо Норман и лявото крило Нико Уилямс.

От “Марка” пък са похвалили най-много петима от футболистите на Де ла Фуенте, а именно бранителя Дийн Хаусен, Субименди и тримата голмайстори: левия бек Марк Кукурея, халфа Микел Мерино и нападателя Микел Оярсабал. Що се отнася до българския състав, мадридският вестник е отличил вратаря Светослав Вуцов и лявото крило Радослав Кирилов.

От “Ас” бяха най-щедри откъм суперлативи към Кукурея, когото определиха за испанеца в най-добра форма, младата звезда Ламин Ямал и Оярсабал, за когото написаха, че е “големият нападател в ерата на Де Ла Фуенте”.

От “Мундо Депортиво” пък решиха да обобщят представянето на всеки един испански футболист с по една дума. Така Педри е “господар”, Субименди е “режисьор”, Ямал е “звезда”, а Оярсабал е “блестящ”.

