Светослав Вуцов: Това е реалността

Вратарят на националния отбор на България Светослав Вуцов заяви след загубата от Испания с 0:3, че това е реалността и трудно "лъвовете" могат да се противопоставят на един от най-добрите тимове в света. Родният страж направи няколко ключови спасявания, с които не допусна резултатът да стане по-неприятен за нас.

България се бори, но Испания е от друга галактика

"Смятам, че целият отбор даде всичко от себе си. Гледахме, доколкото можем, да отговорим на темпото и динамиката на противника. Това е реалността - няма как да се противопоставим на темпото през всичките 90 минути.

Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

С първата си по-опасна ситуация ни отбелязаха гол. Можем да бъдем горди, че дадохме всичко от себе си. Това, че играехме пред пълни трибуни, е страхотно. Благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят тази вечер", сподели Вуцов.

Снимки: Sportal.bg