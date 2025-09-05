Де ла Фуенте се възхити от атмосферата на "Васил Левски" и заяви: България е добър отбор

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте похвали своите футболисти за успешния старт на световните квалификации. "Ла Роха" спечели гостуването си на България с 3:0, като реши всичко в своя полза още през първото полувреме, когато паднаха и трите попадения.

"Беше по-лесно, защото започнахме много силно с този ранен гол. Отборът беше концентриран. След това успяхме да отбележим още един гол и вдигнахме интензитета. Показахме много високо ниво преди почивката. Задържахме го и през второто полувреме. Доволен съм.

България се бори, но Испания е от друга галактика

Ранният гол ни отвори вратата към победата, но мачът е 90 минути. Имахме и други положения за гол. Във футбола трябва да си постоянен, за да може да печелиш. Много съм доволен от моя отбор, не спряхме да атакуваме през цялото време. Искам да виждам футболистите си по този начин.

На трибуните беше истински празник. България е добър отбор. Атмосферата беше уникална. Ще ми остане един прекрасен спомен", заяви Де ла Фуенте.

Снимки: Sportal.bg