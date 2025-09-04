11-те на България и Испания, Илиев залага на дебютант

Слушай на живо: България - Испания

Солидно количество фенове вече са пред националния стадион “Васил Левски” за световната квалификация между България и Испания. Освен родните привърженици с фланелки на националния ни отбор, сред тълпата често се забелязват и тениски на Барселона най-вече с надпис Ламин Ямал на гърба.

Малко реди 20:00 часа на стадиона пристигнаха и родните национални с автобуса си. По същото време се появи и министърът на спорта Иван Пешев.

БЪЛГАРИЯ - ИСПАНИЯ

БЪЛГАРИЯ: 21. Вуцов, 14. Недялков, 5. Димитров, 13. Ценов, 7. Нюрнбергер, 18. Чочев, 15. Панайотов, 4. Груев, 12. Минков, 10. Кирилов, 9. Колев

ИСПАНИЯ: 23. Симон, 22. Кукурея, 5. Хойсен, 3. Льо Норманд, 12. Педро Поро, 20. Педри, 6. Мерино, 18. Субименди, 17. Уилямс, 19. Ямал 21. Оярсабал

Следвай ни:

Снимки: Startphoto