Голямата класа на Испания си каза думата, "Ла Фурия Роха" се наложи с лекота над България - на живо след 0:3
В Испания сравниха „Васил Левски“ с митичния „Маракана“

  • 4 сеп 2025 | 22:34
  • 5865
  • 2

Испанските медии останаха впечатлени от горещата атмосфера на препълнения национален стадион „Васил Левски“ за световната квалификация между България и Испания.

Още преди първия съдийски сигнал на мача анализаторът на „Кадена СЕР“ Дани Гаридо беше възхитен от 40-хилядната българска публика: „Силна атмосфера… прилича ми на „Маракана“, заяви той, сравнявайки националния ни стадион с митичното съоръжение в Рио де Жанейро. Колегата му от „Кадена Копе“ Мигел Анхел Диас също не скри очарованието си от eнтусиазма сред родните привърженици: „Препълнено е до краен предел. Клише е, но е и самата истина. На трибуните има и агитка от 500 испанци“, отбеляза той. От AS пък не пропуснаха да изтъкнат и мащабната хореографията на трибуните, символизираща българското знаме.

За сметка на това, в Испания бяха изключително критични към българските футболисти още преди да бяха изтекли първите 15 минути от мача. „България е слаба, а Испания е на фантастично ниво“, коментира Хулио Малдини пред „Кадена Копе“, а малко по-късно добави: „Това е най-лошата България, която съм виждал“, а колегата му Маноло Лама направи следното определение за играчите ни: „Те са меки като бишкоти“. Критика от студиото на радиото отправи и легендарният нападател Фернандо Мориентес: „България е толкова невинна, че дори не прави фалове. Този мач е 0:6“, каза той още след първия гол на испанците, а при 0:3 на почивката си поправи прогнозата на 0:7. „Ламин подлудява своя бек“, добави Манчини относно младата звезда и защитника на България Фабиан Нюрнбергер. „Невъзможно е Испания да играе зле, съперникът е като от четвърта дивизия, много е слаб“, отсече Томас Гуаш в началото на второто полувреме.

Снимки: Sportal.bg

