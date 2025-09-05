Дебютант за Испания: България беше тежък съперник, но ние се справихме добре

Крилото на Испания Хесус Родригес, който записа своя дебют с националната фланелка, определи България като тежък съперник въпреки убедителната победа на неговия отбор с 3:0 в мача в София от световните квалификации.

България се бори, но Испания е от друга галактика

„Това беше тежък съперник, в подобен турнир всички опоненти са тежки. Ние обаче се справихме добре и трябва да продължим така“, заяви лаконично Родригес на въпрос на репортер на Sportal.bg относно родните национали.

¡¡𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗢𝗢𝗢𝗢!!



Jesús Rodríguez debuta en estos momentos con la @SEFutbol en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía.



¡¡Unos minutos para el recuerdo, Jesús!!



🇧🇬 🆚 🇪🇸 | 0-3 | 79'#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wwKXdJFie3 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 4, 2025

19-годишният играч на Комо се появи на терена в 79-ата минута, когато замени младата суперзвезда Ламин Ямал.

