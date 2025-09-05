Дебютант за Испания: България беше тежък съперник, но ние се справихме добре

Крилото на Испания Хесус Родригес, който записа своя дебют с националната фланелка, определи България като тежък съперник въпреки убедителната победа на неговия отбор с 3:0 в мача в София от световните квалификации.
„Това беше тежък съперник, в подобен турнир всички опоненти са тежки. Ние обаче се справихме добре и трябва да продължим така“, заяви лаконично Родригес на въпрос на репортер на Sportal.bg относно родните национали.
19-годишният играч на Комо се появи на терена в 79-ата минута, когато замени младата суперзвезда Ламин Ямал.
Снимки: Imago