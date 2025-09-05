Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Ради Кирилов: Играхме срещу най-силния отбор в света

Ради Кирилов: Играхме срещу най-силния отбор в света

  • 5 сеп 2025 | 00:12
  • 551
  • 0
Ради Кирилов: Играхме срещу най-силния отбор в света

Крилото на националния отбор Радослав Кирилов бе разочарован от загубата на тима ни с 0:3. Играчът на Левски е на мнение, че “лъвовете” са играли срещу най-силния отбор в света.

България се бори, но Испания е от друга галактика
България се бори, но Испания е от друга галактика

“Да, опитахме с повече с изритани дълги топки, но е трудно. Трудно излизахме в тяхната половина. Съжалявам много, че не влезе моята ситуация. Не знам дали щеше да промени нещо този гол, но можеше. Играхме срещу най-добрия отбор в света, сега ни чака труден мач. Аз излязох свободен и съм доволен. Първо, спечелихме от това, че стадионът беше пълен. Може би доста хора бяха дошли заради техните звезди. Можехме да изкопчим нещо от мача, но допуснахме леки голове и трябва да продължим напред. Колкото е нашето време за възстановяване, толкова е и на Грузия. Те също изиграха труден мач и загубиха. Там трябва да търсим повече ситуации в офанзивен план”, каза Кирилов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 182678
  • 286
Васил Терзиев: Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е центъра на София

Васил Терзиев: Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е центъра на София

  • 4 сеп 2025 | 21:47
  • 3652
  • 1
Фурнаджиев: Силно се надявам пълният стадион да даде тласък на момчетата

Фурнаджиев: Силно се надявам пълният стадион да даде тласък на момчетата

  • 4 сеп 2025 | 21:36
  • 1305
  • 1
Попитаха Венци Стефанов дали ще бием испанците: Той отговори - Абе, ти болен ли си?

Попитаха Венци Стефанов дали ще бием испанците: Той отговори - Абе, ти болен ли си?

  • 4 сеп 2025 | 21:20
  • 15943
  • 3
Беласица с голям жест към тежко контузен свой футболист

Беласица с голям жест към тежко контузен свой футболист

  • 4 сеп 2025 | 21:07
  • 1304
  • 0
Благой Георгиев: Дано ни подценят малко и да имаме някакви шансове

Благой Георгиев: Дано ни подценят малко и да имаме някакви шансове

  • 4 сеп 2025 | 21:01
  • 2368
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 182678
  • 286
Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

  • 4 сеп 2025 | 23:50
  • 4412
  • 11
Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 38621
  • 58
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

  • 4 сеп 2025 | 23:40
  • 11419
  • 10
Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

  • 4 сеп 2025 | 23:47
  • 18274
  • 1
Ден 12 на US Open: Велико! Василев и Иванов отново се класираха за полуфинал от "Големия шлем"!

Ден 12 на US Open: Велико! Василев и Иванов отново се класираха за полуфинал от "Големия шлем"!

  • 5 сеп 2025 | 00:27
  • 23742
  • 2