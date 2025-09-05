Ради Кирилов: Играхме срещу най-силния отбор в света

Крилото на националния отбор Радослав Кирилов бе разочарован от загубата на тима ни с 0:3. Играчът на Левски е на мнение, че “лъвовете” са играли срещу най-силния отбор в света.

България се бори, но Испания е от друга галактика

“Да, опитахме с повече с изритани дълги топки, но е трудно. Трудно излизахме в тяхната половина. Съжалявам много, че не влезе моята ситуация. Не знам дали щеше да промени нещо този гол, но можеше. Играхме срещу най-добрия отбор в света, сега ни чака труден мач. Аз излязох свободен и съм доволен. Първо, спечелихме от това, че стадионът беше пълен. Може би доста хора бяха дошли заради техните звезди. Можехме да изкопчим нещо от мача, но допуснахме леки голове и трябва да продължим напред. Колкото е нашето време за възстановяване, толкова е и на Грузия. Те също изиграха труден мач и загубиха. Там трябва да търсим повече ситуации в офанзивен план”, каза Кирилов.