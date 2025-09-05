Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори след загубата с 0:3 от европейския шампион Испания на старта на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

“Това, което всички видяха, е, че се срещнахме с един изключително силен отбор с изключително силни индивидуалности. Нашите футболисти дадоха всичко от себе си, но в крайна сметка това ни е нивото и резултатът е закономерен”, започна Иванов.

“Ла Фурия” изкова победата още през първото полувреме, когато паднаха всичките голове в мача, което за президента на родната футболна централа не е особено голяма изненада.

“Не само респектът, но и класата беше различна. Мисля, че всички хора видяха на терена. В момента мисля, че играхме с един от най-силните отбори в света. Видяхме докъде сме, видяхме, че има много да работим, за да стигнем средноевропейско ниво”, каза Иванов.

Срещата бе наблюдавана от 40 хиляди души по трибуните, като това не се беше случвало на мач на националния ни отбор в близкото десетилетие.

“Благодаря на хората, които ни подкрепиха. Смятам, че футболистите дадоха всичко от себе си, но повтарям, че срещнахме изключително силен отбор”, каза още Иванов.

За съжаление, една от големите звезди на първия ни отбор Кирил Десподов не бе на разположение за двубоя, след като се контузи непосредствено преди мача.

“Изключително неприятно за него като спортист е това, че е контузен. Най-вече, че дълго време има чисто физически проблеми. Смятам, че първо трябва да се излекува. Има какво да дава на националния отбор. Това е част от футбола”, сподели Иванов.

Сега за “лъвовете” предстои мач с Грузия, който до голяма степен ще даде отговор докъде е стигнало развитието на националните ни състезатели.

“Ние ще дадем всичко от себе си. Знаем, че класата на Грузия не е тази, която е на Испания. Има разлика, но Грузия е един от отборите, които през последните години се развива много добре и ще бъде един много тежък мач. Ние имахме мачове в Лигата на нациите преди години, които играхме с тях и знаем тяхната сила, така че няма да ни изненадат с нещо, което не знаем”, завърши Иванов.