Невероятна развръзка в последния кръг донесе първа титла на скромен шведски клуб

Сириус е новият шампион на Швеция! Тимът от Упсала спечели първата титла в своята 119-годишна история след изключително драматична развръзка в последния, 30-и кръг на Алсвенскан. Воденият от Андреас Енгелмарк отбор победи с 1:0 като гост ИФК Гьотеборг, възползвайки се от поражението на Хамарби със същия резултат при визитата на Вестерос.

Сириус завърши сезона с 64 точки, постигнати след 20 победи, 4 равенства и 6 загуби. Хамарби остана втори с 61 точки, а бронзовите медали станаха притежание на Юргорден, който събра 55 точки.

Преди заключителния кръг Хамарби и Сириус имаха равен брой точки, но столичани разполагаха със значително по-добра голова разлика. Ситуацията обаче се промени още през първото полувреме, когато Аксел Таонса даде аванс на Вестерос с глава след изпълнение на ъглов удар.

Дълго време двубоят в Гьотеборг вървеше към нулево равенство, което също устройваше Сириус при развоя на събитията в другия мач. В 87-ата минута обаче унгарецът Залан Ванча се превърна в герой за гостите, след като отбеляза с глава при добавка след удар на Маркус Линдберг в напречната греда. След последния съдийски сигнал футболистите и привържениците на Сириус дадоха воля на емоциите си.

Основаният през 1907 година клуб става вторият пореден дебютант сред шампионите на Швеция, след като през миналата година Мялби също триумфира за първи път в своята история.



Любопитното е, че още през 1924 година Сириус достига до финала на тогавашното национално първенство, но губи с 0:5 от Фесберг.

В директния сблъсък за третото място Юргорден надделя с 1:0 над Хекен. Единственото попадение в столицата бе дело на финландеца Матиас Силтанен през второто полувреме. Двата отбора влязоха в срещата с по 52 точки, но успехът гарантира на домакините бронзовите медали и участие в квалификациите на Лигата на конференциите.

Сириус ще представя Швеция в пресявките на Шампионската лига през сезон 2027/28, докато Хамарби и Юргорден си осигуриха участие в квалификациите на Лигата на конференциите. Завършилият на четвърто място Хекен все още има шанс да играе в Европа, но съдбата му зависи от развоя на турнира за Купата на Швеция.

Не по-малко драматична бе развръзката в дъното на класирането. Халмстад обърна миналогодишния шампион Мялби с 2:1 след попадения на Омар Фараж и Андре Боман, но въпреки това се раздели с елитния си статут. Причината бе победата на Йоргрите с 2:0 при гостуването на Дегерфорш. Опитният Тобиас Сана откри резултата, а впоследствие асистира на Виктор Екблом за второто попадение. Така Йоргрите и Халмстад завършиха с по 26 точки, но първият от двата тима зае 14-ото място благодарение на по-добрата си голова разлика.

Йоргрите ще трябва да защитава мястото си в елита в бараж срещу Варберг, завършил трети във второто ниво на шведския футбол. Първата среща е на 3 декември, а реваншът – три дни по-късно. Халмстад и последният Дегерфорш, който събра едва 21 точки, изпадат директно.

Калмар пък подпечата оставането си в Алсвенскан по възможно най-категоричния начин, разгромявайки АИК с 5:0. Вилмер Тюрен се разписа два пъти за домакините, които приключиха кампанията на 13-ото място с 29 точки. АИК остана девети с 42 точки.

Едно от приятните открития на сезона бе новакът Вестерос, който с победата си над Хамарби се изкачи до петата позиция с 48 точки. Елфсборг остана шести с 47 точки след равенството 1:1 срещу ГАИС, завършил седми с 44 точки.

Рекордьорът по титли Малмьо ФФ приключи разочароващата си кампания с равенство 1:1 срещу Бромапойкарна и осмо място с 43 точки. Янис Карабельов отново не игра за Малмьо и със сигурност ще си тръгне от клуба. ИФК Гьотеборг остана десети с 39 точки, а Бромапойкарна – единадесети с 36.

Сериозен спад регистрира и миналогодишният шампион Мялби, който финишира едва на 12-ото място с 29 точки – само три повече от изпадналия Халмстад.

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