Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Малмьо ФФ
  Малмьо с първа загуба през сезона, Карабельов не игра

Малмьо с първа загуба през сезона, Карабельов не игра

  • 23 апр 2026 | 22:37
  • 543
  • 0
Малмьо с първа загуба през сезона, Карабельов не игра

Малмьо ФФ допусна драматично поражение от Сириус и пропусна да излезе на първо място в класирането на шведското първенство. Тимът на Янис Карабельов загуби с 2:3 у дома, а българският халф остана неизползвана резерва

В четирите кръга до момента Карабельов игра само на старта срещу Йоргрите (1:1), когато беше заменен в 62-рата минута. В следващите два мача той беше извън групата на Малмьо, а днес изгледа загубата на своя отбор от пейката.

Преди почивката Сириус поведе с гол на Мохамед Сума в 13-тата минута. Домакините изравниха в средата на втората част с попадение на Сеад Хакшабанович, но много скоро Исак Биеркебо и Роби Уре наказаха грешка в защитата на "небесносините". В 77-ата минута Адриан Скогмар оформи крайния резултат.

Сириус е единственият отбор в Алсвенскан с пълен актив от 12 точки и оглавява таблицата, следван от Елфсборг с 10, Хекен с 8 и Малмьо, АИК и Хамарби с по 7.

Следвай ни:

Марин Петков се разписа за успех на Ал-Таавон срещу тима на Ел Маестро

Марин Петков се разписа за успех на Ал-Таавон срещу тима на Ел Маестро

Гол на Джаспър помогна на Железничар да вземе точка от Цървена звезда

Гол на Джаспър помогна на Железничар да вземе точка от Цървена звезда

Малшанс за Алекс Петков в мача с АЕЛ (Лариса)

Малшанс за Алекс Петков в мача с АЕЛ (Лариса)

Галчев титуляр при победа на Железничар

Галчев титуляр при победа на Железничар

Осиек изненада Хайдук на "Полюд"

Осиек изненада Хайдук на "Полюд"

Уволниха треньора на Мартин Минчев

Уволниха треньора на Мартин Минчев

Виж всички

Водещи Новини

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

