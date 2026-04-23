Малмьо с първа загуба през сезона, Карабельов не игра

Малмьо ФФ допусна драматично поражение от Сириус и пропусна да излезе на първо място в класирането на шведското първенство. Тимът на Янис Карабельов загуби с 2:3 у дома, а българският халф остана неизползвана резерва

В четирите кръга до момента Карабельов игра само на старта срещу Йоргрите (1:1), когато беше заменен в 62-рата минута. В следващите два мача той беше извън групата на Малмьо, а днес изгледа загубата на своя отбор от пейката.

Преди почивката Сириус поведе с гол на Мохамед Сума в 13-тата минута. Домакините изравниха в средата на втората част с попадение на Сеад Хакшабанович, но много скоро Исак Биеркебо и Роби Уре наказаха грешка в защитата на "небесносините". В 77-ата минута Адриан Скогмар оформи крайния резултат.

Сириус е единственият отбор в Алсвенскан с пълен актив от 12 точки и оглавява таблицата, следван от Елфсборг с 10, Хекен с 8 и Малмьо, АИК и Хамарби с по 7.