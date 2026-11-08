Карабельов остана извън групата на Малмьо при равенство срещу Гьотеборг

Малмьо ФФ, чийто екип носи българският халф Янис Карабельов, завърши 0:0 при гостуването си на ИФК Гьотеборг в среща от 28-ия кръг на шведската Алсвенскан.

Двубоят на стадион „Гамла Улеви“ премина в оспорвана битка, но нито един от двата отбора не успя да намери път към противниковата врата. Старши треньорът на гостите Гауте Хелструп призна след срещата, че футболистите му са допуснали прекалено много възможности за контраатаки и не са вземали правилните решения в завършващата фаза.

Титуляр за Гьотеборг беше бившият халф на ЦСКА Тобиас Хайнц, който получи жълт картон още в началните минути.

След равенството Малмьо събра 41 точки и продължава да се намира в средата на класирането, далеч от борбата за шампионската титла, която до последно ще е между Хамарби и Сириус.

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