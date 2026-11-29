Едисон Йорданов титуляр при историческа победа на Беершот

Бившият български национал Едисон Йорданов започна като титуляр за Беершот при зрелищната победа с 4:2 като гост на Локерен в белгийската втора дивизия. Българският защитник игра 63 минути, в които получи жълт картон, а неговият отбор осъществи впечатляващ обрат, след като изоставаше с два гола.

Беершот записа десета поредна шампионатна победа, с което постави нов клубен рекорд. Тимът на Мо Месауди продължава да оглавява класирането с 33 точки. Предишното върхово постижение от девет последователни успеха бе регистрирано през сезоните 1925/26 и 2007/08.

Йорданов получи шанс за изява от първата минута заради наказанието на Денис Гямфи. Двубоят обаче започна кошмарно за гостите, които се оказаха с два гола пасив още преди изтичането на първия четвърт час след попадения на Максим По и Салим Бен Сегир.

Беершот осъществи пълен обрат още преди почивката. Анас Хадж Мохамед намали изоставането с атрактивно изпълнение след центриране от корнер, а Д'Маргио Райт-Филипс възстанови равенството. Матс Ритс даде аванс на гостите, след като ударът му се отклони от противников футболист. В добавеното време на първата част Робин Денюи остави Локерен с човек по-малко след втори жълт картон.

Въпреки численото си преимущество Беершот изпита сериозни затруднения в началото на второто полувреме. Едисон Йорданов се намеси решително пред Бен Сегир, предотвратявайки опасност пред вратата на гостите. В 56-ата минута българинът получи жълт картон, а седем минути по-късно бе заменен от Милан Говартс. В 79-ата минута Райт-Филипс отбеляза второто си попадение в срещата с диагонален удар, слагайки точка на спора.

Следващото изпитание пред Беершот е домакинство на Генк на 5 декември в осминафиналите за Купата на Белгия.

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