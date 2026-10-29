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Малмьо разгроми Халмстад, Карабельов отново остана на пейката

  • 29 окт 2026 | 02:36
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Малмьо разгроми Халмстад, Карабельов отново остана на пейката

Малмьо постигна убедителна победа с 3:0 като гост на Халмстад в двубой от шведското първенство. Българският национал Янис Карабельов беше сред резервите, но така и не се появи в игра.

Гостите решиха голяма част от задачата си още в началните минути. Йован Милосавлевич откри резултата в 4-тата минута, а в 12-тата Сеад Хакшабанович удвои преднината на Малмьо.

Халмстад опита да се върне в срещата и на моменти упражни натиск, но гостите запазиха аванса си. В 67-ата минута Даниел Гудьонсен оформи крайното 3:0.

За Карабельов това беше пореден двубой без игрови минути. Българинът продължава да не получава шанс от старши треньора Гауте Хелструп, въпреки че редовно попада в групата.

Преди броени дни 30-годишният халф призна пред шведското издание "Aftonbladet", че е разочарован от положението си в клуба. Той заяви, че не вижда смисъл да остане в Малмьо и през следващия сезон, ако ситуацията не се промени.

С победата Малмьо събра 40 точки и заема седмото място в класирането.

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