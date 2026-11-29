Марибор наказа отбора на Борис Димитров с три гола за 13 минути

Мура на българския футболист Борис Димитров допусна тежка загуба при домакинството си на Марибор в мач от 17-ия кръг на словенското първенство. Димитров започна като резерва и се появи на терена чак в 85-ата минута.



Гостите поведоха с 3:0 след три попадения в рамките на 13 минути през второто полувреме. В 52-рата минута бившият защитник на Лудогорец Жан Карничник откри резултата, а само три минути по-късно Тио Ципот удвои аванса на Марибор. В 65-ата минута Жига Репас направи резултата класически с прецизен удар в горния ъгъл. Крайното 4:0 оформи Айзък Чипамба в 74-тата минута.

В класирането Марибор е на второ място с 30 точки, а лидер е Копер с 32 и мач по-малко.



Домакините, които днес бяха водени от временния наставник Мариан Слука след раздялата с Митя Морец, нямат шампионатен успех от 16 август и са на предпоследната 9-а позиция с 14 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google